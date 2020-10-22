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紐時爆料 川普2006年就和中國國企合作 在中資銀行開戶繳稅 卻未申報

編譯中心／綜合21日電
川普總統(右)被指為在中國經商，曾在一家中資銀行開戶用來繳稅，卻未申報相關資料。圖為他2017年11月訪問北京時，受到中國國家主席習近平(左)隆重歡迎。(路透)
川普總統(右)被指為在中國經商，曾在一家中資銀行開戶用來繳稅，卻未申報相關資料。圖為他2017年11月訪問北京時，受到中國國家主席習近平(左)隆重歡迎。(路透)

川普總統一直批評總統大選對手白登家族與中國商業往來，也要求美企離開中國，但「紐約時報」報導，稅務紀錄顯示，川普為了在中國經商，曾在一家中資銀行開戶用來繳稅，卻未申報相關資料。他自己早在2006年就試圖在中國做生意，曾和中國國企合作，還在美加等地賣了不少房地產給中國富豪。

聯邦眾院議長波洛西表示，由於中國政府對中國金融系統介入很深，川普隱瞞他在中國的帳號，將會構成嚴重的國家安全威脅。

川普陣營近來提供資料給「紐約郵報」，報導白登兒子杭特與中國企業關係匪淺，川普藉此抨擊白登家族貪腐，質疑白登對大陸的立場。

紐約時報報導，根據白登的財務申報以及他自願公布的報稅資料，他本人沒有在中國的收入或商業往來，但川普的稅務紀錄顯示，川普經商期間曾和中國往來，在中國、英國與愛爾蘭擁有未出現在財務申報資料上的銀行帳戶；這些帳戶是在個人公司名下，依規定應在財產申報資料中揭露。

報導中說，上述中國銀行帳戶是由川普國際飯店管理公司控制；稅務紀錄顯示，川普2013年至2015年在中國發展商標授權生意時，用這個帳戶繳稅18萬8561元。

川普集團律師賈登表示，川普國際飯店管理公司在中國設立辦事處探索亞洲飯店業商機，與一家在美國設有辦事處的陸資銀行開戶，以便繳稅。

賈登說，2015年起這個中國辦事處便停止運作，銀行帳戶雖還在，但從未挪作其他用途。

中國 川普 白登

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