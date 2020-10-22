假冒「驕傲男孩」伊朗俄國寄電郵 威脅選民投川普

總統選情陷入膠著，不僅外國企圖干預，在一些搖擺州，候選人插旗也寸土必爭。(路透)

至少有四個州的民主黨註冊選民，日前紛紛收到必須將選票投給川普 總統的威脅電子郵件；國家情報總監(DNI)雷克里夫(John Ratcliffe)21日證實，這些干預選舉的威脅信來自伊朗 與俄羅斯 ，部分選民的註冊資料也遭兩國取得。

包括佛羅里達、阿拉斯加、亞利桑納和賓州都有民眾收到威脅電郵；信中不僅有選民的名字，更寫道：「我們已取得你的個人資料，更滲透了整個投票系統，得知你目前註冊為民主黨選民。不想惹麻煩上身，就把票投給川普。把註冊黨籍改成共和黨，讓我們知道你已收到訊息並將配合。我們會知道你投給誰，如果我是你，我會認真看待這封信。」

匿名威脅信看似來自極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，當局經過追查伺服器IP位置後，發現是來自沙烏地阿拉伯等地。

聯邦調查局(FBI)21日晚間宣布，威脅信為伊朗情報單位的操作，俄羅斯也參與其中，企圖干涉美國總統大旋。

雷克里夫表示，伊朗和俄羅斯兩國已取得部分選民的註冊資料，透過威脅信「欺騙選民」與「引發社會動盪和抹黑川普」；儘管信件要求民眾改註冊為共和黨，但雷克里夫卻未詳細說明此操作將如何惡意中傷川普。

FBI局長雷伊(Christopher Wray)也信心喊話表示，伊朗和俄羅斯無法改變美國人的選票；他說：「你要有信心，你神聖的一票將被列入計算。」

不過目前在許多州，其實只要提出申請，取得選民姓名和註冊黨籍等資料相當容易。

伊朗近年按照俄羅斯的套路，大幅提升網路影響力；例如架設新聞網站以假新聞支持伊朗政府立場，例如反川普和以色列，但這次行動手段更加高端，將罪行栽贓給川普最聲名狼藉的支持者。

網路安全公司麥迪安(Mandiant)總監霍奎斯特(John Hultquist)說：「這讓我們對伊朗干預民主進程的意願有所改觀；過去許多行動為以獲得利益為目標的政治宣傳，但這次是要打擊美國選民對選舉的信心。」