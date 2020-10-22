選戰比財力 川普競選資金6300萬 遠低於白登1.7億元

總統選情陷入膠著，川普總統支持者舉著「再幹四年」的招牌。(Getty Images)

曾參加民主黨 初選、身為億萬富豪的前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)，在佛羅里達州砸下1億元大做反川普 廣告；佛州 是川普連任選戰的必爭之地，彭博出手後，川普競選團隊連忙撤掉原定用於北部幾州的廣告經費，調度資源回防佛州。

聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)最新申報資料顯示，兩黨候選人競選資金財力懸殊，川普競選團隊在今年9月為止共有6310萬元選舉資金；相較之下，民主黨總統候選人白登團隊則有1億7730萬元現金可以周轉。

紐約時報報導，川普競選團隊需錢孔急，狀況嚴重到川普必須在選前最後兩周的關鍵時刻，從幾個重要決戰州的行程抽身，周日飛到加州出席募款活動，川普在9月底擁有的競選經費，跟9月初相比只剩一半。

Politico新聞網站報導，彭博約從一個月前開始，在佛州全州推出鋪天蓋地的選舉廣告與拉票部隊，讓川普措手不及；川普競選團隊急忙取消原本敲定在威斯康辛、密西根、賓州等「搖擺州」的電視廣告，把資源挪向佛州，而川普團隊退出後的廣告時段空檔，威州、賓州及密州則由支持民主黨候選人白登的外圍政治團體，趁勢推出支持白登的廣告。

「團結國家」超級政治行動委員會(Unite the Country Super PAC)主席史凱爾(Steve Schale)說，彭博在佛州的大手筆迫使川普陣營不得不回守，從川普團隊的開銷模式以及電視、數位廣告花費，都可明顯看出，「在他們必須要贏的幾州，經費都挪到佛州。」

史凱爾指出，如果想要得到勝選的270張選舉人票門檻，川普輸不起佛州，因此他被迫在佛州加碼抵抗，「結果就是，現在川普在其他地方，已經沒有資源籌碼可以拚搏。」

他表示，除了「團結國家」之外，包括「優先美國」(Priorities USA)在內等支持白登的超級政治行動委員會，最近都得以把經費放在佛州之外的地點，例如中西部北邊；民主黨方面的政治團體近來也在包括亞歷桑納、北卡羅來納、喬治亞等長期屬於共和黨居優勢的「紅州」，投入更多資源。

媒體研究機構「廣告分析」(Advertising Analytics)統計顯示，佛州堪稱規模最大、耗資最可觀的「搖擺州」，州內共分十個媒體播放區域，而且媒體市場競爭相當激烈；僅今年6月到11月3日投票日，各個候選人陣營及周邊支持團體在佛州的電視廣告花費，累計金額高達2億6300萬元，紀錄空前。

「廣告分析」統計顯示，川普從9月初以來，除了已經投入的廣告開銷外，在佛州又追加了600萬元廣告經費；同一段期間，川普陣營在原本估計能夠輕鬆勝選的喬治亞州，也加碼砸下700萬元廣告開銷，在2016年勝出的亞歷桑納州也再投入將近600萬元廣告經費。