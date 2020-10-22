最後辯論 川普勢必緊咬杭特筆電疑雲 白登恐難迴避

今年最後一場總統候選人辯論22日晚將在田納西州納許維爾的貝爾蒙大學舉行。圖為工作人員正在布置場地。(Getty Images)

今年最後一場總統候選人辯論舉行前，川普 總統與其幕僚抨擊總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)刻意保護民主黨總統候選人白登 ，但遭該委員會駁斥稱「根本不實」；白登則讚許辯論時將非發言者麥克風「消音」的決定，川普競選團隊則反對，讓這場辯論舉行前「口水戰」就已先登場。

川普屢次抨擊辯論主持人和總統辯論委員會不公，他20日在福斯新聞網(Fox News)「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問中指控這場辯論有「太多陷阱」；然而雙方競選團隊早在數周前便同意辯論主題與主持人。

川普資深顧問柯提茲(Steve Cortes)也指控該委員會，「設計保護他們屬意的候選人(白登)。」

針對川普陣營指控，共和黨籍的總統辯論資深委員、前密蘇里州國會參議員丹佛斯(John Danforth)20日投書「華盛頓郵報」，指川普此舉，「顯然是要在他敗選時，挑戰選舉有效性。」

丹佛斯眼見委員公正性遭攻擊，不得不出面回應說，指控委員會公正性的人，恰好就是聲稱大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett )不會將個人信仰放到聯邦最高法院的同一群人，「十分諷刺，但更重要的是，這些攻擊根本不實。」

總統辯論委員會19日宣布，川普和白登發言時，另一人的麥克風會靜音；白登20日提到上次辯論時雙方共插話148次，「我認為這樣很好，應該要有更多限制，不要干擾對方。」

川普競選團隊原本反對麥克風靜音，但表示仍會參加辯論；但是，候選人發表兩分鐘談話時，另一名候選人的麥克風會被靜音，並不表示後者不會說話或干擾。

最後一場辯論未展開便引發諸多話題；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，部分幕僚希望川普能調整進攻策略，既符合川普風格又能打亂白登步調，只要川普稍微控制語氣，言而有物，便能獲得正面評價。

在白登方面，若民調無誤，這場辯論可能是白登邁向白宮最後一哩路的障礙，他不一定要贏這場辯論，只要避免犯大錯或讓選民質疑其年齡和心智即可。

川普估計將對白登兒子杭特．白登(Hunter Biden)與中國的往來與其筆電疑雲窮追猛打，白登辯論時恐難迴避。

報導也指出，川普四年前辯論和現在都拒絕承諾敗選會接受結果，權力和平轉移必定是辯論話題之一，這也是白登最後可施壓川普回應的機會。