德州女搭機前「呼吸困難」去世 死因竟是染新冠

今年7月一名年約30許的婦女由亞歷桑那州飛往德州的航機上死亡，日前傳出死因確是新冠病毒。(Getty Images)

一名感染新冠病毒的30多歲德州 女子，今年夏天從亞利桑納州搭機返德州時，飛機還未起飛，就病逝於登機道上。

達拉斯郡法官簡金斯(Clay Jenkins)辦公室發言人說：「她當時呼吸有困難，機上人員想供氧氣給她，沒成功，她死在登機道上。」

簡金斯說，這位達拉斯人本來就有「高風險」的健康問題，但發言人以隱私權為由，不證實當事人的健康狀況。

該女子死於7月25日，但達拉斯郡官員最近才得知正式的死因，因此才在18日發布新聞，把她列入該郡新增死於新冠病症的三人中。

根據該郡的新聞稿，達拉斯到19日確診感染達9萬318例，死亡1085人；另外，住院確診者當中，超過三分之二年齡在65歲以下，約三分之一患有糖尿病。

根據「紐約時報 」的統計，達拉斯確診人數增加的比率與全德州相符，全州確診人數87萬3556，死亡1萬7564。

儘管確診人數持續增加，聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，TSA)19日發布最新數據指出，18日全國搭乘飛機旅行人數破100萬，這是3月17日以來最高紀錄。10月12日到18日的一周內，全國各機場通關人數逾610萬，也是疫情擴散以來最高的一周紀錄。

近月來，各航空公司都要求旅客戴口罩，美國 航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)等公司，還額外提供各種檢測，提升空中旅行的安全度。