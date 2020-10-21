新冠多致命？CDC：今年「多害死」30萬美國人

CDC報告指今年新冠疫情導致全美死亡人數比正常年份多30萬人。圖為今年4月紐約疫情高峰時刻，紐約上州揚克市一家醫院正為新冠重病患者安排呼吸器的手術。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )20日公布報告指出，新冠病毒疫情 導致今年全美死亡人數，比正常年份的預估增加約29萬9000人，其中三分之二的死因是新冠肺炎 ；CDC也針對旅客頒布新的臨時指南，「強烈建議」戴口罩以減緩新冠肺炎疫情擴散。

CDC表示，新冠病毒對西語裔和非裔族群造成不成比例的影響，如同先前分析的說法；但令人驚訝的是，25至44歲的民眾也受到嚴重影響，這個年齡層的「超額死亡」(excess death)率比前一年增加26.5%，變動幅度比任何其他年齡層都大；目前不清楚此增幅的成因，是新冠肺炎死亡個案在5月至8月間年輕化，還是涉及其他死因。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)社會與衛生中心榮譽退休主任沃爾夫(Steven Woolf)說：「死於這場疫情的人數比我們所知的更多；這項研究即如此顯示；其他研究也一樣。」

CDC通報，相較於正常年份的預估，今年死亡人數增加估計29萬9028人；其中19萬8081人的死因是新冠肺炎；正常年份的預估是根據2015至2019年的年度死亡人數平均值。

CDC的資料涵蓋2月1日至10月3日，由CDC旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)彙整；而沃爾夫說，到今年底，死亡總人數可能達到40萬。

CDC也在聲明中表示：「透過旅行傳播病毒，已經持續導致病毒在州際與國際間擴散；當感染者搭乘大眾運輸旅行卻沒有戴口罩、而其他人也未戴口罩，社區感染就可能迅速演變成州際和國際感染。」

CDC指出，在機場和捷運站與公車站搭乘飛機、渡船、火車、捷運、公車、計程車、或共乘交通工具的旅客和工作人員，都應聽從該中心關於戴口罩的勸告。

該中心也表示，旅客經常與其他人近距離接觸，有時更長達數小時，讓感染或導致新冠病毒擴散的風險提高；由於旅客在飛機上或公車上可能無法與別人保持六呎距離，所以必須戴口罩。