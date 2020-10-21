等待數據出爐 莫德納：疫苗有望12月前獲緊急使用授權

研發新冠疫苗的Moderna表示可望在年底12月前獲得FDA批准。圖為今年9月李姓志願者在佛州邁阿密市接受注射Moderna研發的試驗性質的新冠疫苗。(美聯社)

生技藥廠莫德納(Moderna)執行長班塞爾(Stephane Bancel)19日表示，若自家疫苗 在現階段臨床試驗中獲得充足且良好的數據結果，就將有機會在12月獲得聯邦政府緊急使用授權；但班塞爾也說，若試驗結果所花的時間比計畫還久，則緊急使用授權要等到明年初才能取得。

國家衛生研究院院長柯林斯(Francis Collins)20日則表示，在11月下旬以前，美國 不太可能出現經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA )授權的疫苗。

莫德納的疫苗為國家過敏和傳染病研究院(NIAID)共同研發，於3月開始進行人體測試和量產；初期研究結果顯示，該疫苗能有效刺激受測者的免疫系統產生反應，而且效果安全。

莫德納於7月開放志願者接受疫苗的安全性及有效性試驗，樣本需求為3萬人，自開放登記以來報名人數相當踴躍；試驗過程中必須有一半的人接受疫苗注射，另一半的人則使用安慰劑，再由研究人員分析兩者使用的結果。

莫德納的首批疫苗分析預計將在11月開始進行，確切時間仍要看實驗的狀況而定；無論如何，在申請緊急使用授權之前，研究方必須持續監控其中一半的受測者，注射疫苗後兩個月的時間是否有任何異狀，確保沒有任何人出現安全性的疑慮。

班塞爾表示，若自家疫苗在11月底前達成所有試驗條件的門檻，經過FDA幾周的時間審核，年底前可望能取得緊急使用授權；反之，若無法在11月底前完成有效數據的收集，則FDA審核將延後至明年1月底或2月初。

製藥大廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech聯手研發的候選疫苗，也同樣進入疫苗最終試驗階段，並在上周宣布最快11月底前，可能獲准通過緊急使用授權；但班塞爾表示，莫德納的研發時程並未落後太多。

此外，先前曾進入第三階段試驗的兩大疫苗研發藥廠，嬌生(Johnson & Johnson)及英國的阿斯特捷利康(AstraZeneca)，都曾因患者出現非預期性的症狀而暫停疫苗試驗。