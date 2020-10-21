疫情升溫…歐洲首國 愛爾蘭今起再封鎖

歐洲疫情再起，美國殷鑑不遠。（美聯社）

新冠肺炎疫情 在全球持續升溫，愛爾蘭19日宣布自21日晚間起進行為期六周的封鎖，成為歐洲第一個重新實行全面封鎖措施的國家；美國 單日新增確診數則出現今年夏天以來不曾見過的增幅，過去一周內更有超過12州新冠肺炎住院患者人數創下新高紀錄；專家說，更多證據顯示，今年秋冬疫情恐將相當嚴重。

愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)說，歐洲各地與全球許多地區新冠病毒感染個案都在增加，因此愛爾蘭無法繼續避免實行嚴格的防疫措施，儘管可能會對經濟帶來不利影響。

根據新的防疫限制，非必要商店將關閉，民眾也被敦促留在家中，而必須在距離住家不超過三哩範圍內進行的活動例外；餐廳業務也將被限縮至外賣或外送，而在私人住家或庭院的聚會與大型聚會都將被禁止舉行。

截至19日，美國七日平均新增新冠病毒確診超過5萬8300例，此數字為8月第一周以來首見，直逼7月22日達到的6萬7200例高峰。

全美平均每日新增確診數自9月12日以來暴增70%，當時這個數字達兩個月新低，約為3萬4300例。

專家說，由於有更多人可能因為天氣寒冷而在室內聚集，接下來數周內可能無法避免感染與住院個案數量增加至危險程度。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏(Michael Osterholm)20日對有線電視新聞網(CNN)說：「鑒於病毒在室內的空氣中與民眾之間傳播的情形將有所增加，今秋疫情恐相當嚴峻。」

而個案與住院人數的增幅，在中西部、大平原地區、以及西部的部分地區尤為明顯。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，過去一周內有14州的新冠肺炎住院患者人數達到高峰，包括阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、堪薩斯、肯塔基、蒙大拿、密蘇里、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬、南達科他、西維吉尼亞、威斯康辛和猶他州。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBSNews)則報導，全美37州新冠病毒住院人數都有所增加，而鄉村醫院更受到今秋疫情惡化衝擊。

如今，鄉村各州人均新冠肺炎住院個案數量比全美其他地區都多；至少在中西部四個州，包括南達科他、愛阿華、愛達荷以及威斯康辛州，近期檢出陽性率都高達20%。