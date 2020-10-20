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金主大手筆贊助 民主黨錢竟然多到無處花

編譯陳韻涵／綜合19日電

隨著11月3日總統大選將至，民主黨卻面臨一項新困境，即競選資金竟多到無處可花。

民主黨籍聯邦參議員候選人的募款金額超乎預期，即便是在共和黨鐵票區亦然，競選陣營目前忙著改寫預算計畫並擴大選民觸及範圍。

在9月30日結束的三個月內，民主黨籍南卡羅來納州非裔聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)募得5700萬元，金額是爭取連任的川普總統盟友、聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的一倍。

退役太空人凱利(Mark Kelly)募得3600萬元，企圖在亞利桑納州擊敗共和黨現任聯邦參議員馬莎‧馬克薩利(Martha McSally)。

退伍陸戰隊員艾米‧麥格拉斯(Amy McGrath)也募得近3600萬元，在肯塔基州對抗強勁對手、參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)。

距離選舉僅剩三周，儘管電視廣告費用漲上天價，但民主黨在選情激烈的州仍大打廣告，並有充足銀彈深入共和黨票倉。

在緬因州，挑戰共和黨聯邦參議員蘇珊· 科林斯(Susan Collins)的州眾議會議長莎拉‧吉迪恩(Sara Gideon)，募得3900萬元，比對手多五倍。

緬因州科爾比學院(Colby College)政府學教授柯拉多(Anthony Corrado)說：「這個數額太瘋狂，我們該拿這些錢怎麼辦？」

目前選情顯然是民主黨占優勢，聯邦選舉委員會最新公布的數據顯示，6月1日到9月30日，民主黨聯邦參議員候選人募得3億8600萬元，而共和黨募得1億5400萬元，其中又以哈里森的3月募款金額拔得頭籌。

多數政治獻金來自小額捐款，另有些錢來自大型的政治募款場合。

「疫情讓美國人民透過失敗的觀點，看待共和黨參議員。」前民主黨顧問蘿斯‧卡波琴斯基(Rose Kapolczynski)說，金主「已了解，沒錯，我們需要選白登。」

民主黨 參議員 共和黨

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