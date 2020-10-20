川粉在流失 郊區女性覺醒為白登拉票

在密西根州郊區布魯菲爾村的洛麗鄉．高曼對政治參與冷漠，但這位郊區白人女性選民，今年為民主黨白登競選拉票。(美聯社)

川普 總統2016年在很多鄉村地區勝出，選民喜歡他的草根形像，但執政近四年來，貿易戰導致農產滯銷，農民收入受損，新冠疫情 處理不當殃及鄉村社區，雖說他仍有鐵桿川粉，但民主黨認為，今年白登 在鄉村選區可與川普一戰。

美聯社報導，川普也亟欲爭取郊區女性選票，不過女性政治參與度已非四年前可比擬；郊區女性紛紛政治覺醒，甚至自發性為白登拉票，讓川普相當頭痛。

愛阿華州美容師芮奈‧富爾頓(Re Nae Fulton)兩次投票給歐巴馬，四年前認為政治圈外人的川普或許會力挺「尋常美國人」，但這四年下來，富爾頓親眼目睹川普採取懲罰性關稅及其他行動，導致價格飛漲損及丈夫的生意，處理新冠疫情不當，讓她已決定改投白登。

川普在2016年贏得2626個郡區，喜萊莉‧柯林頓只拿下487個；但一系列全國民調顯示，川普在鄉村地區的高支持率，已在流失之中，尤其在幾個2016年他大勝的中西部州，這種現象更是明顯。

白登競選陣營當然不敢幻想能取得大多數鄉間選票，但川普的鐵票鬆動，則被視為一大機會，能減少川普在極保守派及鄉間得票的贏幅。

愛州經濟三分之一仰仗農業，農民依然深受貿易大戰、洪澇及8月暴風雨摧毀田野及作物影響。但是據農業部估計，因新冠疫情及其他紓困而提供約370億元的補助，務農的淨收益今年反而提高。為此挺川人士仍然有信心，認為儘管有些煩心跡象，川普還是會取得當地選票支持。

另外，對許多女性來說，過去四年的政壇不僅讓人失望和憤怒，但也注入新動能。這次選舉女性也更積極投票；據統計，密西根州的提前投票中，女性占56%，其中更有68%支持民主黨。

密西根州羅徹斯特市的艾莉．史考利在2016年勉為其難投票支持川普，但今年她確信上次沒有看錯，繼續支持川普。(美聯社))

2016年川普在密西根州以0.23%票數勝出，該州居民蘿瑞‧戈曼(Lori Goldman)相信，像她這樣的郊區白人女性，可能是拯救美國，擺脫另一個混亂四年的關鍵。因此她自發性挨家挨戶敲門，為民主黨拉票。她說：「我們的努力程度，要像白登民調落後20個百分點一樣。」

而郊區女性政治覺醒的現象不僅在密州浮現，同樣也出現在密爾瓦基、費城和鳳凰城等地，大幅威脅川普選情。