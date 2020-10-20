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「史上最多未知數」 川普爆冷勝 並非不可能

編譯陳韻涵／綜合19日電
民調落後的川普總統急起直追，19日在關鍵州之一的亞歷桑納州連跑多地造勢場合拉票。(美聯社)
民調落後的川普總統急起直追，19日在關鍵州之一的亞歷桑納州連跑多地造勢場合拉票。(美聯社)

儘管幾乎所有民調、政治操盤和學者專家都預測民主黨總統候選人白登很可能勝選，但已知的不確定因素很多；其中包括川普總統的農民支持者並未跑票，因此川普仍有可能連任。

距離選舉日僅剩兩周，民主黨仍難以考量恐讓白登老馬失蹄的隱藏變數或已知的未知數(known unknowns)。

共和黨選民在關鍵州的登記大幅增加之際，民主黨在各地區運作已然休眠；提前投票衝高了民主黨選民的投票率，卻無法確定能否高過共和黨選民的通訊投票或11月3號選舉日的親自投票。

目前已知的不確定因素包括，部分搖擺州的投票準確度、共和黨的反制行動成果，以及通訊投票的合格程度。

「我們目前知道的未知數，史上最多。」民主黨選舉數據分析機構「目標睿智」(TargetSmart)執行長波諾爾(Tom Bonior)說：「我們用以判斷這場選戰的工具、民調或預測模型基於正常選舉，但這不是一場正常的選舉。」

波諾爾日前與各地民主黨主席開視訊會議時，說明樂觀的選舉人預測，但也謹慎提出可能影響最終結果的變數。

中間派民主黨團體Third Way公共事務執行副總裁班奈特(Matt Bennett)指出：「我們不知道瘋狂的川普會出什麼招。」

在亞歷桑納州土桑市的川普支持者。(美聯社)
在亞歷桑納州土桑市的川普支持者。(美聯社)

投票率是民主黨目前最大的不確定因素；美國選舉計畫(USEP)數據顯示，截至18日，逾2700萬選民已投票。

在各黨回報投票率的州，民主黨的投票率比共和黨還高，兩黨都相信提前投票的民主黨選民較多。

但政治專家不知道民主黨的提前投票優勢有多大，或能否抗衡共和黨屆時親自投票的人數；這對白登而言是「明顯的警訊」，民主黨著名策士的備忘錄內容指出，賓州、威斯康辛州和密西根州沒有大學學歷的白人選民登記增加，那是川粉族群。

此外，民主黨也不確定許多通訊投票最終是否會被州官員認可。

這並非小事，賓州最高法院上月表示，未以妥善信封寄送的「裸票」(naked ballots)，不列入計算；選務官員警告，恐有10萬多張無效票，這會是上次大選兩位候選人落差票數的一倍多。

農業刊物「農村未來」(Farm Futures)9月民調已顯示，7月受訪的75%農民打算投川普，而此數據在2016年為72.6%。

廣大的鄉村地區也傾向支持川普；民調機構「佐格比分析」(Zogby Analytics)與農業刊物「進步派農民」(Progressive Farmer)9月民調顯示，49.5%受訪者支持川普，32%支持白登，其中29%的受訪者是真正的農民。

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