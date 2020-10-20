白登養精蓄銳 辯論會前活動暫停、行程保密

民主黨總統候選人白登19日沒有公開競選行程，在家中準備22日的最後一場與川普的辯論。圖為白登18日在北卡州競選。(美聯社)

民主黨 總統候選人白登 (Joe Biden)因應即將與川普 總統進行最終一回總統大選辯論，未安排或公開自19日起的競選活動；全國民調顯示，白登在關鍵決戰州取得領先，但他的競選團隊警告，選戰遠比全國媒體所描繪的更加激烈。

22日的辯論前，川普依預定行程紛至亞利桑納州、賓州、北卡羅來納州進行競選活動；白登則只在19日出門參加「60分鐘」(60 Minutes)節目的訪問錄影，預定下周末播出。

關於白登的辯論前行程，他的競選團隊守口如瓶，但有消息來源對「國會山莊報」(The Hill)透露，前總統歐巴馬(Barack Obama)可能會出席白登在21日舉行的競選活動。

如果屆時白登從威明頓(Wilmington)到費城(Philadelphia)舉行競選活動，將成為這場選戰中他與歐巴馬首次一起從事政治演說。

不過，白登競選團隊一位高層職員則說，歐巴馬與白登直到下周前都不會共同出面。

另外有人預期，白登本周大部分時間將暫停競選活動，為辯論作準備；民主黨人表示，川普在選前最後階段表現不穩定且不顧一切，已成為危險的對手。

川普在首場辯論上的破壞性演出幾乎為選情帶來反效果；民調顯示，選民認為川普對於白登的霸凌與糾纏行為讓人倒胃口。

川普競選團隊已表示，22日將給白登更多發言空間。

民主黨人敦促白登顧問幫助他準備應對一切可能性，且認為川普會進行猛烈的人身攻擊，牽涉白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)，以及其他可能是爆炸性的指控。

民主黨人士並表示，白登最好的辦法就是目前為止都有效的做法，即將重點放在經濟、以及主打川普因應新冠病毒疫情的議題。

儘管民主黨人相信選民會在11月3日投票日背棄川普，但四年前喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)令人震驚的落敗，仍影響他們對選戰的看法。部分人士擔心，萬一白登落敗，他最近數日的低調行程，恐被視為錯失良機。