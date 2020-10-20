最後一場辯論 防插嘴祭「消音」 川普臨陣變招

2020大選最後一場辯論將於22日進行，川普與白登陣營都在準備。川普陣營對目前辯論設定的議題不滿，要求變更。圖為9月29日兩人參加第一場大選辯論。(美聯社)

最後一場總統大選辯論，將於22日晚在田納西州納許維爾(Nashville)的貝爾蒙特大學(Belmont University)舉行；總統辯論委員會19日決定，最後一場辯論會上，當一位候選人在規定的兩分鐘時間發言時，另一位候選人的麥克風將會被消音。

這一規定顯然是為了防止首次辯論會上出現插話、搶話的混亂局面；此次辯論主持人為國家廣播公司(NBC)的主播韋爾克(Kristen Welker)；原定第三場辯論主題有六個，包括對抗新冠肺炎、家庭、種族、氣候變遷、國家安全與領導統御。

但川普 的競選經理史特平(Bill Stepien)19日致函總統辯論委員會，要求重新考慮和安排辯論主題，側重「外交政策」，並提到民主黨對手白登 兒子杭特・白登(Hunter Biden)介紹外國企業給父親，牽線獲利一事。

史特平說，外交政策的比率太低，且很多題目和第一場辯論主題重疊；他要求總統辯論委員會修改辯論主題，以維護選舉的公正性和美國 民眾的利益，且不需要徵詢白登陣營的意見，因為白登陣營怎麼想，大家都知道。

川普19日下午在亞利桑那州鳳凰城競選結束，登上空軍一號前，告訴隨行記者，他認為聯邦調查局(FBI)應該調查杭特，但他不知道FBI是否會這麼做；川普也質疑FBI是否已拿到杭特的筆記型電腦好一段時間，卻沒有作為。

「紐約郵報」14日刊登杭特・白登的私人電郵內容，指杭特挟著副總統兒子的身分穿梭在美國與外國企業之間；共和黨緊抓電郵爭議，猛攻白登。

史特平表示，白登一直在迴避討論外交政策，尤其是在川普促成阿聯、巴林和以色列的歷史性和平協議之後，白登是好戰分子，且在從政47年裡促進中國得利，棄美國勞工於不顧。

史特平批評總統辯論委員會偏好白登，協助其避開敏感議題，是徹底地不負責任，他要求總統辯論委員會修改辯論主題，強化外交政策。

輿觀(YouGov)和雅虎新聞(Yahoo)19日公布的全國民調，白登支持度約51%，川普40%，雙方差距11個百分點。

統計專家席佛(Nate Silver)成立的選舉預測網站五三八(FiveThirtyEight)18日預測白登有87%的獲勝機率，川普則為12%，該網站預測白登將拿下347張選舉人票，川普獲得191張。拿下270張選舉人票的候選人，即當選美國總統。

22日為這次總統大選最後一場總統辯論，聲勢落後的川普要如何出招，備受外界關注。