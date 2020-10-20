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川普批佛奇災難、白痴 「每次上電視 都是炸彈」

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合19日電
川普總統19日在西部關鍵州之一亞利桑納州，連訪多個城市拉票，希望拉抬選情。(美聯社)
川普總統19日在西部關鍵州之一亞利桑納州，連訪多個城市拉票，希望拉抬選情。(美聯社)

川普總統19日與競選團隊幕僚通電話時，為提振幕僚士氣，平撫團隊成員私下討論他可能敗選的討論，表示「我們將會贏」；川普並抨擊政府科學家太悲觀，稱「對於佛奇(Anthony Fauci)等那些白痴的發言，現在大家都覺得非常厭煩了。」

川普不滿媒體報導和民調顯示他落後民主黨對手白登，近日前往西部鼓勵支持者，希望取得後來居上的選票動能，贏得連任；川普19日在五天西部造勢行程第三天，準備前往亞利桑納州時說：「我競選沒有在怕的啦。」

川普當天早上在拉斯維加斯與團隊成員舉行視訊會議時說，「我們將會贏」，但坦言「兩、三周前，我不會這麼告訴你們」，指他確診新冠肺炎住院期間。

川普自稱現在感覺比2016年的任何時刻都還要好許多，「我們處於最佳狀態。」

川普與競選團隊幕僚的電話交談內容19日上午在社群網站曝光；川普對幕僚指出，民眾不想再聽到有關疫情的言論，因為已感到厭煩。

「別人愛怎麼講都行，就是別插手管我們，大家都聽得很煩了。」川普說，「對於佛奇等那些白痴的發言，現在大家都覺得非常厭煩了。」

川普說，佛奇「每次上電視，總是枚炸彈，但若開除他，會變成更大顆的炸彈，佛奇是場災難。」

79歲的佛奇是國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長，他在長達40年醫學生涯當中，共計為六位總統提供公衛諮詢。

川普在電話中說「佛奇是個好人」，稍後又說「他在這邊大概已500年了吧。」

有線電視新聞網(CNN)記者凱蒂‧柯林斯(Kaitlan Collins)透過消息人士取得川普談話內容；川普說：「佛奇是個災難，如果我聽他的建議，我們大概會死50萬人」，但川普旋即上修數字，聲稱死亡人數是「70萬或80萬人」。

川普也對幕僚說：「如果有記者在聽的話，你們可以說是我講的沒錯，我根本不在乎。」

在川普痛批之前，佛奇18日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目(60 Minutes)專訪時說，川普染疫並不意外，因為他舉辦多場大型集會且很少人戴口罩。

佛奇說：「當我看到他在全然危險的群聚情況下，我擔心他會生病，人與人之間沒有間隔，幾乎沒有人戴口罩。」

被問到白宮是否控制他對媒體發言時，佛奇說：「我認為必須誠實且說『是』，我肯定不被允許接受很多、很多、很多節目訪問，就像他們要求我的。」

對於川普多此反駁佛奇的說法且排擠他，佛奇表示，川普不僅反科學，還想傳遞強壯的形象，就像是許多人覺得不用戴口罩，或戴口罩形同軟弱。

白宮防疫小組的重要成員之一、公衛專家佛奇博士18日晚接受哥倫比亞廣播公司招牌節目...
白宮防疫小組的重要成員之一、公衛專家佛奇博士18日晚接受哥倫比亞廣播公司招牌節目「60分鐘」專訪。川普在對競選團隊內部的選情講話被爆光，川普在其中批評佛奇是「白痴」、「災難」。(美聯社)
川普總統19日在西部關鍵州之一亞利桑納州，連訪多個城市拉票，希望拉抬選情。圖為川...
川普總統19日在西部關鍵州之一亞利桑納州，連訪多個城市拉票，希望拉抬選情。圖為川普在亞州土桑市造勢拉票，場面盛大。(美聯社)

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