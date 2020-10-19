白登下動員令「奪回民主」 川普連跑三州鞏固票倉

民主黨總統候選人白登(左圖)18日進軍北卡州德罕市，脫下口罩演說，向支持者催票。右圖為川普總統18日在內華達州卡森市向支持者演講。(美聯社)

川普 總統與民主黨總統候選人白登 18日在競爭激烈的內華達和北卡羅來納州等關鍵戰場發表演說，動員支持者踴躍投票 ；川普周末分別前往內華達、密西根和威斯康辛州鞏固票倉，並到加州億萬富豪拉奇(Palmer Luckey)豪宅參加高額募款餐會。

北卡本周創下提前投票首日新高人數，至少140萬人或20%選民已投票；白登演講時再三強調「是時候」用投票這一神聖職責，重建美國的支柱中產階級、團結一致，站出來奪回民主。

伴著支持者汽車鳴笛聲，白登18日戴著口罩一路小跑進場，他稱今年大選是有生之年最重要選舉，因為有太多東西危如累卵；他批評川普對疫情的種種不當處理因「他只在乎股市，而不是你」。

白登18日演講所在的德罕是民主黨在北卡的關鍵基本盤，當地民主黨正加緊動員左傾選民投票；德罕郡民主黨主席狄克森(David Dixon)說，相比選白登當總統，當地一些左傾選民對選川普下台更有熱情。

川普18日先到加州出席28歲科技鉅子、Oculus創辦人拉奇在新港灘家中共同舉行的高額募款餐會，入場券金額2800元起跳，最高達15萬元，這場募款活動共募得1200萬元。

川普在拉奇家附近，受到數千名支持者夾道歡迎，該宅所在的橘郡向來是共和黨票倉，川普上次贏對手近五個百分點；但白登與民主黨9月在當地募得3億8300萬元，創下政治募款史上新高，遠超越川普的2億4780萬元。

離開加州後，川普轉赴內州，罕見出席教堂募款活動，當晚再赴卡森城出席造勢晚會；內州自2004年起就沒有挺過共和黨總統候選人。

數千名川粉沒戴口罩且未保持安全距離，川普告訴支持者說：「若我全聽科學家的話，我們會陷入大規模蕭條的經濟」，反諷白登呼籲他聽從科學家建議的說法。

在教堂活動中，一名牧師自述聽到神諭告知川普將連任；川普回應說「我喜歡上教堂」、出席這場活動「是我至高榮幸」，他離開教堂前捐了20元。