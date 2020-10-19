我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

班農：川普若連任失利 2024肯定再選一次

記者顏伶如／綜合報導
前白宮策士班農18日受訪稱「紐約郵報」刊登的有關白登么兒亨特之事，全部證明屬實。圖為班農8月被控試圖密謀洗錢等罪名，在紐約市出庭後離開法院。(路透)
前白宮策士班農18日受訪稱「紐約郵報」刊登的有關白登么兒亨特之事，全部證明屬實。圖為班農8月被控試圖密謀洗錢等罪名，在紐約市出庭後離開法院。(路透)

前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)18日接受「澳洲人報」( The Australian)專訪時說，川普總統如果在這次2020年大選連任失利，2024年肯定會捲土重來，再選一次。巴農說，就算川普這次大選敗給了民主黨候選人白登，「川普並不會就此銷聲匿跡」。

不久前因涉嫌洗錢、詐騙等聯邦罪名而被捕的巴農說，儘管媒體報導普遍認為白登大幅領先川普，但實際上選情則是「比外界報導的更為接近」。他也預料：「川普將在投票日勝出。」

巴農說，如果大選最後贏家是白登，川普將宣布投入2024年大選。對於今年大選結果，巴農則說，估計選舉結果可能會由最高法院定奪，甚至可能要拖到明年1月由眾院決定，等待選舉結果的過程將會爭議不斷，並不會很快就塵埃落定。

另外，巴農接受「周日天空新聞網」(Sky News Sunday)訪問時則說，曾接獲白登次子杭特‧白登(Hunter Biden)委任律師接洽，包括電話聯絡與電郵通知，希望把杭特‧白登的電腦硬碟取回。

紐約郵報(New York Post)日前報導，杭特‧白登送修筆電硬碟存檔內容曝光，顯示白登在兒子介紹下曾與烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管會面。紐郵指出，報導內容是由川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)提供。

白登陣營對報導內容鄭重否認，聯邦調查局(FBI)已經展開俄羅斯利用假訊息干預美國大選的調查。

巴農受訪時說，杭特‧白登電郵曝光並不是俄羅斯情報單位放消息，「他們承認確實是他們的硬碟，我們有來自他們律師的電郵，如果有需要的話，將會公布」。

川普18日在推特發文寫道，紐郵爆料的內容「統統都是真的」，白登陣營無法抵賴。

他寫道：「杭特‧白登的筆電對白登家族來說是個災難，對他的父親來說尤其嚴重。這是已經獲得證實的事實，不能抵賴，所有的資訊通通都是真的。」

前白宮策士班農18日受訪稱「紐約郵報」刊登的有關白登(左)么兒亨特(右)之事，全...
前白宮策士班農18日受訪稱「紐約郵報」刊登的有關白登(左)么兒亨特(右)之事，全部證明屬實。圖為白登與享特2010年在華府觀球的檔案照。(路透)

白登 川普 俄羅斯

上一則

戰疫！檢測能量大增…但後續追蹤成為新難題

下一則

分析師：白登全國穩定領先 川普想翻盤除非引爆氫彈

延伸閱讀

發文稱「口罩無用」 川普防疫顧問遭推特刪文

發文稱「口罩無用」 川普防疫顧問遭推特刪文
川普3州造勢：我若全聽科學家 經濟會大蕭條

川普3州造勢：我若全聽科學家 經濟會大蕭條
以死相逼要與川普對話！亞裔男吊掛川普酒店16樓外牆

以死相逼要與川普對話！亞裔男吊掛川普酒店16樓外牆
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾815萬 德州破85萬

2020-10-19 04:00
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次