安排類似造勢行程 川普盼複製2016逆轉經驗

川普總統18在西岸連續多場競選造勢活動。圖為他在內華達州卡森市向支持者演講。(美聯社)

距離投票日只剩兩周出頭，川普 總統糾集原班人馬，安排類似行程，甚至還有俄羅斯放出不實資訊來助拳，他希望也相信，自己能複製2016年後來居上的經驗，超趕目前聲勢領先他的民主黨總統候選人白登 ，贏得連任，可他是現任總統，第一任期內施政慘不忍睹的重擔，只怕叫他難以遂其心願。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普這個政客很迷信，愛用老套，目前正賣力重塑2016年叫他登峰造極的勝選氛圍，他深信，只要湊集上次的套路，妙不可言的結果就會重演。

他甚至一廂情願地談到自己的噴射機，2016年他搭乘那架塗成金紅色的波音757型座機穿梭全國，在最後階段打狂熱選戰。16日晚間他在佛州炙熱的機場停機坪，指著塗成藍白色的官方配機說，「我家裡有完全相同的飛機，真的完全相同。」可他突然想到類比有個缺陷，而改口說，「只是飛機引擎製造廠不一樣。這架是普惠公司(Pratt & Whitney)造的，而我那架是勞斯萊斯做的。」

跟四年前一樣，川普希望自己賣力造勢勝過白登，就能擠出勝選，打敗目前一切民調及權威看法，於是他到選情緊繃各州一天三場造勢，時間經常超過90分鐘。

CNN表示，但現況跟四年前有所不同，川普對2016年的懷舊不見得就能落實。他是現任總統，全身纏滿問題，比如新冠疫情嚴峻，經濟頹迷不振，都已改變美國人對他的看法。而且川普一度很新穎的政治手段，公開向選民訴苦，目前就很多人看來，招數已經老舊。

川普拒絕因應全然不同的政治現實，已叫共和黨 人感到苦惱，他們害怕川普的極顧人怨，不僅叫他連任失敗，還拖累共和黨喪失參院多數。

謀士們想插手給忠告，幾乎也辦不到，畢竟要提供信息給現任總統，必須琢磨的程度，比起給四年前的政治圈局外人困難得多。川普在競選演說上，不時口發「頑固女性」這樣的詞彙，還想拿到女性選民的票，看來謀士給他的建議，他只懂得字面義。