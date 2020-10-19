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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

分析師：白登全國穩定領先 川普想翻盤除非引爆氫彈

編譯田思怡、陳韻涵／綜合18日電
日前傳出新冠確診的白宫資深顧問希克斯(左)，18日下午隨同川普總統到內華達州拉斯維加斯市參加競選活動，兩人在教堂中祈禱。顯然希克斯已經痊癒。(美聯社)
日前傳出新冠確診的白宫資深顧問希克斯(左)，18日下午隨同川普總統到內華達州拉斯維加斯市參加競選活動，兩人在教堂中祈禱。顯然希克斯已經痊癒。(美聯社)

此次總統大選可能由陽光帶州或大湖區州的選民決定勝負，儘管確切情況要等開票結果出爐，但目前民調已可看出差異；觀察學者和共和黨內普遍認為，川普總統自亂陣腳，反觀白登穩紮穩打，在全國和幾個關鍵搖擺州民調始終穩定領先；分析師說，川普想在短時間內翻盤，除非引爆「氫彈」。

有線電視新聞網(CNN)分析，若民主黨候選人白登獲勝，最佳勝出機會在大湖區。18日公布的兩項民調顯示，白登「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)與民調機構YouGov在威斯康辛州的民調顯示，白登以51%勝過川普(46%)；CBS/YouGov在亞利桑納州的民調則顯示，白登以50%勝過川普(47%)。

民主黨上屆總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)拿下232張選舉人票，若白登此次穩拿她的基本盤，還要另38張選舉人票才能勝選；這些選舉人票可能來自(川普上次勝出的)六大關鍵州，分別是亞州、威州、佛州、密西根、北卡和賓州，而川普上次只贏兩個百分點的內布拉斯加州第二選區也值得關注。

近期民調顯示，白登在密州和威州贏八個百分點，在賓州和內布拉斯加州第二選區贏七個百分點，在亞州和佛州贏四個百分點，另在北卡州贏三個百分點。由此可看出大湖區和陽光帶州的差異，白登在大湖區和陽光帶州享有優勢，內州第二選區則屬於中西部的範疇且缺乏陽光帶州的多元種族組成。

民調訊息顯示，白登並非真正需要亞州、佛州或北卡取勝，只要贏下密州、威州、賓州並把握柯林頓的地盤，就能獲得278張選舉人票。

明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任雅各布斯(Larry Jacobs)說：「川普打了最糟的選戰，已無力回天，需要引爆氫彈才行；這場選舉幾乎已成定局，不管是全國或各州民調都相當穩定，無太大波動，對我而言，選舉已結束。」

前聯邦眾議員華許(Joe Walsh)說：「川普將被幹掉，共和黨也會輸掉參院，這次是幾百年來投票率最高的一次，共和黨將被血洗。」

「血洗」已成共和黨內流行語，內州參議員賽瑟(Ben Sasse)14日痛批川普防疫不力，指責他與獨裁者及白人至上主義者「調情」，嚇跑選民且可能讓參院共和黨人被「血洗」。

德州參議員克魯茲(Ted Cruz)也說，這次選舉共和黨「被血洗的程度恐怕堪比水門案」。

民調 川普 白登

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