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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

川普連任最大障礙… 95%選民心意已決 2600萬人提前投票

編譯林育正／綜合18日電
在北卡州德罕市歡迎白登的支持者。(美聯社)
在北卡州德罕市歡迎白登的支持者。(美聯社)

距離總統大選進入倒數階段和提前投票開跑，川普總統的連任之路最大的障礙，是讓下定決心的選民回心轉意。在民調大幅落後的劣勢下，更有95%以上的選民表示心意已決；民主黨全國委員會(DNC)主席佩雷斯(Tom Perez)更表示，提前投票人數眾多，顯示民主黨支持者的熱情。

川普總統採取鞏固票源策略，不過在社會動盪和新冠肺炎疫情延燒之下，他失去了65歲以上老年人、婦女和郊區居民等主要支持者，在多項全國民調和搖擺州落後民主黨總統候選人白登

日前在賓州的造勢活動，他更對支持者喊話，「住在鄉村的婦女們，拜託幫我個忙，可以給我一點愛嗎？我可是拯救了你們社區。」

今年尚未決定候選人和親睞第三勢力政黨的選民減少，白登的支持度更衝破50%，比四年前遭翻盤的喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)更具優勢。而且與柯林頓相比，白登的破綻更少，更難遭受川普陣營攻擊。

根據全國公共廣播電台(NPR)和馬里斯特學院(Marist College)15日發布的民調，在可能投票選民中，白登以54%比43%領先，僅5%表示有可能被他人說服改投其他候選人。而在四年前，未下定決心的選民則是在4%至9%之間，因此今年白登選情更被看好。

馬里斯特學院民意中心主任米林哥夫(Lee Miringoff)就表示：「因為川普的個性，他的聲勢正在往下走，這場選舉對他來說是非常艱困的一仗。很多人拿今年的選情比做四年前，但這是非常不正確的比較。」

米林哥夫更說，白登成功吸引原本支持川普的白人、無大學學歷或65歲以上選民，為今年選舉一大關鍵。

此外目前已有2600萬人進行提前投票，為民主黨一大利多。民主黨全國委員會主席佩雷斯就說，支持者踴躍投票，展現了對白登和賀錦麗(Kamala Harris)的熱情。

他說：「我們在搖擺州支持度有所成長，就是因為民眾相信我們的候選人，擁有凝聚國人的力量。」

白登 投票 民主黨

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