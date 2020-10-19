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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

選前紓困有望? 波洛西給白宮最後48小時通牒

記者顏伶如╱綜合報導
民主黨眾院議長波洛西發出最後48小時通牒，要白宮決定接受新的眾院版紓困案。(美聯社)
民主黨眾院議長波洛西發出最後48小時通牒，要白宮決定接受新的眾院版紓困案。(美聯社)

一波三折的新一輪的新冠疫情紓困法案，2020年大選11月投票前過關似乎露出曙光。民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)為川普政府下達48小時之內達成協議的最後期限。波洛西與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)曾在17日晚間磋商長達一個多小時，雙方同意19日繼續討論。

財政部長米努勤帶領白宮談判小組與眾院民主黨角力。(美聯社)
財政部長米努勤帶領白宮談判小組與眾院民主黨角力。(美聯社)

米努勤正在中東出差，參加以色列與巴林的建交儀式，20日回美，協商能否在48小時限期內定案，變數仍多。

波洛西17日晚間與米努勤討論一個多小時後，便設下48小時的最後期限。她說，如果想在選前讓紓困法案過關，就必須在48小時內達成協議，「我們是希望通過的」。不過，波洛西也批評白宮，對紓困法案當中有關病毒檢測、接觸史追蹤的相關條款限縮效力。

她在18日接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，如果要在11月3日投票日之前通過紓困法案，48小時是通過法案的最後期限。對於接下來的協商，波洛西表示樂觀，但表示最後能否成案，完全取決於白宮。

川普總統18日在內華達州造勢時，談到紓困法案能否過關時對媒體表示，波洛西可能願意配合，「我們將會知道答案」。他說：「我希望的金額，數字比她提出的更高。這不代表所有共和黨員都同意我，但我覺得，到頭來他們都會同意的。」

新一輪紓困支票能否在11月投票日前得到，全民盼待。圖為今年4月的紓困支票。(美聯...
新一輪紓困支票能否在11月投票日前得到，全民盼待。圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

疫情持續延燒，數千萬美國勞工失業，但下一輪紓困法案磋商持續數月之久，卻遲遲未能定案。白宮上周提出規模1兆8000億元紓困法案，但波洛西認為白宮版本不足以解決民眾經濟問題，堅持眾院規模2兆2000億元的紓困法案版本。

波洛西18日在寫給眾院民主黨團的信中指出，周末期間收到米努勤寄來有關病毒檢測的條文修改，這個部分是雙方一直無法答成協議的重點。她在信中寫道，現在出現某些「令人振奮的消息」，但在病毒檢測方面「仍有很大的努力空間」。

川普重要盟友、共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，雖然參院多數黨領袖麥康諾本周將推出規模5000億元的縮減版紓困草案，但共和黨參院同僚應該支持金額提高的法案才對。

「某些共和黨參議員不想繼續花錢，我並不同意。」葛理漢也說，反對波洛西2兆2000億元規模紓困計畫的理由是，計畫內容包括了「獎勵非法移民」以及「修改選舉法」。

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