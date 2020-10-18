美日增近7萬例 全球日增40萬例 秋冬疫情恐比春夏更糟

北達科他州醫務人員在街邊為民眾檢測新冠病毒。中西部州近日出現新冠確診數字暴增現象。(Getty Images)

全美十個州的新冠肺炎 感染病例16日創下7月以來單日新高，至少30州的本周累計新增病例，比前一周還多，顯示國內的疫情 仍在迅速上揚；公衛專家表示，秋季疫情加劇情況正在發生，重申防疫的重要性。但全球新冠病毒新增確診在16日晚首度突破40萬例，創下單日新高紀錄。

底特律前衛生廳長塞德(Abdul El-Sayed)17日受訪時說：「這真的是很恐怖的時刻，人們必須小心；當我們看到如3、4月疫情早期的傳播情況，現況會比春夏還糟。」

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，美國 16日通報6萬9100多起新病例，創下7月29日以來7萬1300例的單日新高；10個16日通報單日新高確診的州為科羅拉多、愛達荷、印第安納、明尼蘇達、新墨西哥、北卡羅來納、北達科塔、西維吉尼亞、威斯康辛和懷俄明州。

全美確診病例在夏季略減後回升，9月12日的每日病例降至約3萬4300例；過去一周則平均單日逾5萬5000例，較9月中旬增逾60%。

國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)說，全美新冠肺炎住院率攀升，單日死亡率也可能隨之增加。

他說：「目前是人們反省如何遏止(病毒)進一步擴大感染的時刻，否則天冷後人們躲進室內，疫情曲線將朝錯誤方向前進。」

新冠疫情在美國似乎展開第三輪擴散，這次以中西部地區各州為主，檢測陽性確診的單日人數創新高。(美聯社)

全美最近單日新冠肺炎病歿人數約700人，低於7月底到8月中的千餘人。

華盛頓大學研究人員預測，明年1月中之前，每天恐有2300多人逝世，時至2月1日的總死亡數可能來到38萬9000人。

JHU數據顯示，美國疫情開始至17日，至少809萬7739人確診、已知21萬9136人死亡；全球超過3952萬6726人確診、已知110萬7297人死亡。

JHU指出，至少30個州的本周累計新增病例，比前一周還要多。

在全球方面，首波疫情的歐洲地區，最近幾周又成為新冠病毒疫情的震央，過去一周平均每日通報新增14萬人染疫。

就地區而言，歐洲通報的每天新增確診，已凌駕印度、巴西和美國的新增確診總和。據路透分析，全球各地通報的每100起感染，其中34起來自歐洲國家。歐洲地區目前大約每九天就通報新增100萬人染疫，且自疫情爆發以來已通報超過630萬例確診。

路透統計，在截至17日為止當周，歐洲主要國家(英國、法國、俄羅斯、荷蘭、德國和西班牙)占歐洲新增確診病例大約半數。

法國是歐洲地區通報7天平均染疫人數居冠國家，每日染疫高達1萬9425人，其他疫情最嚴重國家依序是英國、俄羅斯、西班牙和荷蘭。大部分歐洲國家紛紛祭出遏阻疫情擴散的新限制措施。

專家重申避免群聚、維持社交距離、減少室內集會人數並戴口罩等防疫的重要性。

疫情數據攀升也讓全美各州州長紛紛頒布新規定，力拚遏止疫情並未秋冬可能暴增的病患做準備。

新冠疫情在美國似乎展開第三輪擴散，這次以中西部地區各州為主，檢測陽性確診的單日人數創新高，疫情未減，影響到川普總統的連任機會。(路透)

內布拉斯加州州長里克茨(Pete Ricketts)要求醫院保留至少10%的一般和加護病床給新冠肺炎病患，新墨西哥州州長米歇爾·葛理申(Michelle Grisham)本州下令新的大型群聚規定，並要求店家10點後禁止供應酒精飲料；肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)本月頒布強制口罩令。

公衛官員表示，明州疫情惡化與川普總統上月造勢相關活動有關，目前至少20人確診，其中16人參加造勢活動，另4人則參加反川活動。

在研發疫苗與藥物方面，輝瑞(Pfizer)執行長伯拉(Albert Bourla)發表公開信寫道，「根據樂觀實驗數據，計畫最快在11月取得安全里程碑後，申請緊急授權使用。」

伯拉表示，疫苗必須以被證明安全、有效為前提，「必須展現疫苗可持續且高品質的製造。」