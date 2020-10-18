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醫療資源有限、染疫數激增 中西部鄉村地區瀕失控

編譯樊蕙／綜合17日電
新冠疫情在中西部鄉村地區擴大。圖為堪薩斯州西北部鄉區Gove郡最大的Quinter市入口，近日新冠確診人數激增，讓當地公衛系統不堪負荷。(美聯社)
新冠疫情在中西部鄉村地區擴大。圖為堪薩斯州西北部鄉區Gove郡最大的Quinter市入口，近日新冠確診人數激增，讓當地公衛系統不堪負荷。(美聯社)

新冠病毒肆虐上中西部與北美大平原(Northern Plains)地區，鄉村社區疫情嚴重程度更引發關注；小鎮醫師與衛生官員擔心，當地有限的醫療資源，恐怕難以應對新冠病毒感染個案的激增。

而且許多人還是根據政治立場對於戴口罩持不同態度，還錯誤地認為鄉村地區對於大規模感染免疫。

約翰霍普金斯大學(JHU)研究人員指出，過去兩周內，威斯康辛、北達科他、南達科他和蒙大拿等州人均新增確診個案數量比全國其他地方都多。

根據該校統計數字，截至17日，全美新冠病毒確診感染個案已超過810萬例；而據信真實感染個案數量恐怕更多，因為許多人仍未受檢。

新冠疫情在中西部鄉村地區擴大，醫務人員認為政治爭議阻礙執行應有的防疫抗疫的公衛措...
新冠疫情在中西部鄉村地區擴大，醫務人員認為政治爭議阻礙執行應有的防疫抗疫的公衛措施。圖為今年5月堪薩斯州國民兵在臨時搭建的停車場為當地居民檢測新冠。(美聯社)

在只有幾千人居住的小鎮上，雖然只爆發小規模疫情，人均個案數量仍恐飆升。

南達科他州鄉村診所網路「地平線醫療」(Horizon Health Care)醫療主任米斯蒂·魯德布施(Misty Rudebusch)說：「一、兩個人感染就可能導致嚴重影響，因為當地只有一家雜貨店或加油站；連漪效應相當明顯。」

該州傑羅德郡(Jerauld County)自6月到8月的兩個多月來，都沒有出現新冠病毒新增感染個案；但在過去兩周內，當地卻成為全美人均新增個案上升最快的地區之一。

該郡僅有三位醫師之一的迪恩(Tom Dean)行醫42年來，從骨折到高血壓全部包辦。

需要進一步接受治療的病患，通常只能轉送到130哩外的一家醫院。

新冠疫情在中西部鄉村地區擴大。圖為南達科他州Wessington Springs...
新冠疫情在中西部鄉村地區擴大。圖為南達科他州Wessington Springs市的養老院近日有五人新冠病死，當地返鄉大遊行也被迫延後，孩童們自己聚起討糖活動。(美聯社)

隨著個案激增，鄉村醫院也面臨病床不足的窘境；迪恩說，最近有一名「病情不危急，但相當嚴重」的新冠肺炎患者轉院申請被拒絕數日，結果病情就惡化了。

蒙大拿州圖爾郡(Toole County)衛生部門臨時代理主任布萊爾‧湯姆謝克(Blair Tomsheck)擔心，當地人均新冠肺炎個案數量激增至全國最多後，小型醫院可能需要開始照護新冠肺炎重症患者。

約翰霍普金斯大學研究人員統計，過去兩周內，圖爾郡每28人就有一人檢出新冠病毒陽性。

儘管疫情就快失控，醫師與衛生官員表示，還是有許多人不願相信新冠病毒的嚴重性。

疫情 新冠肺炎 高血壓

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