添亂！關鍵決戰州 選前疫情惡化

大選前夕，多個關鍵州的新冠肺炎疫情惡化；圖為在俄亥俄州的一個提前投票站，戴著透明頭罩的選舉官員指導首次投票的選民。(Getty Images)

距離總統大選只剩兩周多，而許多關鍵的決戰州卻出現更多新冠病毒確診感染個案，當地官員也不打算關閉投票 所，讓選務官員與選民更擔心，儘管經過數月計畫，投票所仍恐將陷入混亂或讓人暴露在病毒下。

由於擔心會有選務員因為感染新冠病毒、被隔離或害怕染疫而在選前最後一刻缺席，中西部各州地方選務官員開放更多提前投票所，招募更多備援工作人員，並鼓勵選民準備因應大排長龍等不便情況。

在愛阿華州、密西根州、明尼蘇達州、賓州、俄亥俄州 、威斯康辛州等搖擺州，新冠病毒確診感染與死亡個案都出現增加趨勢。

威州新冠病毒新增確診、死亡、與住院個案數量本周打破紀錄，隨後更為新冠肺炎 患者建立野戰醫院；州長艾佛斯(Tony Evers)表示打算動員威州國民兵來填補投票所的任何人力缺口。

愛州史考特郡(Scott County)審計長羅珊娜‧莫里茨(Roxanna Moritz)在該郡第三大城市戴文波特(Davenport)內外加開提前投票所，以試圖減少投票日當天的選民人數，防止新冠病毒大範圍傳播。

但提早投票也可能會有健康風險；喬治亞州與德州等地選民都必須排隊數小時，與數百人聚集；喬州富爾頓郡(Fulton County)一座選務用品倉庫，將近四分之一工作人員確診罹患新冠肺炎。

排隊選民與投票站都保持六呎距離，每位選民使用後，投票站與筆也都會進行消毒；部分投票所工作人員都有戴口罩、手套以及防護面罩，但不是所有地方都要求選務員戴口罩。

堪薩斯州州務卿辦公室沒有在投票所強制戴口罩，引發部分年長選民反彈。

俄亥俄州選舉官員協會發言人歐克曼(Aaron Ockerman)說，各郡選舉委員會已制定詳盡計畫，在10月6日起的親自投票期間保障選民安全。州務卿拉羅斯(Frank LaRose)於9月底更新衛生與安全計畫，提供選委會詳細的防疫措施指南；當地選務官員也準備了可在最後一刻接受號召進行支援的工作人員名單。

明州選務官員則為了因應大選需求，招募共計3萬名選務員；州務卿賽門(Steve Simon)發言人芮斯卡特‧艾德沙歐古恩(Risikat Adesaogun)說，這些選務員還交叉訓練了許多工作人員，儲備所需人力。