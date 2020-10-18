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崩潰邊緣…堪薩斯市醫院 拒收救護車病患

編譯潘勛／綜合17日電
密蘇里州堪薩斯市染疫人數急增，醫療系統被逼到崩潰邊緣。圖為疫情同樣嚴峻的南達科他州Wessington Springs市醫生湯姆．狄恩在當地媒體發文，呼籲大家做好防疫措施。(美聯社)
密蘇里州堪薩斯市染疫人數急增，醫療系統被逼到崩潰邊緣。圖為疫情同樣嚴峻的南達科他州Wessington Springs市醫生湯姆．狄恩在當地媒體發文，呼籲大家做好防疫措施。(美聯社)

密蘇里州堪薩斯市醫療系統因新冠肺炎病例大增，目前人滿為患，已超過醫院負荷量，故有些醫療院所拒收非緊急病患，其他大小醫院則請救護車載病患轉往別處；據服務堪薩斯市中心區的「美國中部區域委員會」(MARC)告示板指出，全市區本周因新冠而住院的日增幅上升約10%。

「美國廣播公司」(ABC)17日報導，中西部地區正為創紀錄的每日新冠感染率及加護病房病床短絀而傷透腦筋。本周稍早，堪薩斯市城中區發現，新近感染新冠病毒的人數打破紀錄，七天平均增幅來到約133人。

MARC告示板數據另指出，本地區醫療院所報告說，要靠呼吸機的病人數目與上周相比，增加28%，每日住進加護病房的患者數增約11%。總計起來，這星期新冠住院人數上升到867人，相比起來，上星期則為835人，逼得本區某些醫院以沒有病床而拒收救護車載來的病患。

本地區第二大醫療系統「聖路加」(Saint Luke's)的「新冠因應團隊」營運主任拉爾森(Marc Larsen)指出，堪薩市區的大小醫院「快要爆炸」，被逼到崩潰邊緣。

拉爾森指出，聖路加醫療系統10月每日收容的新冠病患上升到大約85人，相形下9月為約63人；更早之前的5、6月，日收容量只有大約15人。

拉爾森16日便向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，依當前罹患新冠人數快速上升的軌跡，令他極為擔憂，以院方要照顧的市民人數而論，再加上正要進入流感季，他擔心各醫療院所的醫護能力會持續受壓，繃到極限。

另擔任聖路加急救中心內科醫生的拉爾森表示，因為13、14兩日的病患高住院率，目前堪薩斯市至少有八家醫院及急救中心不得不暫時拒收救護車載來的傷患。那八家院所處於病人容量緊繃狀態，不得不做「分流」，雖然還是收容中風、重傷或心臟病發病人，但醫護能力真受到侷限，無法再照顧救護車送來的其他病人。

拉爾森指出，目前住院人數類似每年1月、2月流感季高峰期，既已處於這種狀態，接下來就無法照顧流感病患。

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