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CDC逾千官員連署 批政府抗疫失當

編譯林梅婕／綜合17日電
聯邦疾病防治中心逾千名現任和前任的官員於16日連署發表公開信，針對國家抗疫處理的過程表示不滿。(美聯社)
聯邦疾病防治中心逾千名現任和前任的官員於16日連署發表公開信，針對國家抗疫處理的過程表示不滿。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)超過1000名現任和前任的官員於16日連署發表一封公開信，針對國家抗疫處理的過程表示不滿，並呼籲聯邦政府應積極採行動，信中連署人還包括兩位前CDC主任科普蘭(Jeffrey Koplan)和費和平(Tom Frieden)。

該信刊登於「流行病監測網」(Epidemiology Monitor)，信中指出：「國家在疫情期間失去領導力是前所未見而且危險的，CDC應該站在防疫陣線的最前端，共同面對這場全球性的公衛危機。」

許多連署人和專家認為，疫情已經被政治化，導致國家衛生機構不願發言；對此CDC回覆：「自從1月至今已有超過5200名CDC的醫護人員不斷努力地守護美國人的健康，過去74年來CDC秉持的理念，就是要為所有人提供最完整的資訊。」

儘管CDC長期以來被認為是領導全球公衛議題的先鋒，但疫情爆發以來川普政府不斷影響CDC的防疫方針，甚至在重啟教堂和校園後再度反對民眾戴口罩。

然而，最近的民調顯示民眾對CDC的信任度已經逐漸下滑，許多前任的CDC官員認為CDC應回歸科學研究的基礎，繼續領導國家對抗疫情。

由CDC負責、為期兩年的的「疫情調查訓練計畫」(Epidemic Intelligence Service，EIS)，在過去面對全球公衛危機如伊波拉(Ebola)和大腸桿菌疫情時，都曾派遣專業人員到前線協助防疫，並調查病毒來源。

來自華盛頓的公衛顧問，同時也是1984年的EIS成員珍內特‧斯特格林(Jeanette Stehr-Green)表示，CDC在8月時的篩檢標準並未列入與染疫者接觸過的無症狀患者，卻在之後又更新這項說法；斯特格林說道：「這種事應該要能避免，CDC處理疫情有一定的標準，但是這些專業見解卻都被忽視了。」

國家癌症研究所(National Cancer Institute)流行病學專家瑞布肯(Charles Rabkin)，花上數月的時間和EIS每一屆的學員聯繫並取得連署簽名；他表示這封信的目的是要「呼籲國家團結」。

CDC 疫情 防疫

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