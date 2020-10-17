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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

川普場子熱鬧 白登上台從容 雙方沒失言 但也不夠撼動選民

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統在NBC電視台舉辦的里民大會上，大戰主持人賈斯禮。(美聯社)
川普總統在NBC電視台舉辦的里民大會上，大戰主持人賈斯禮。(美聯社)

競選連任的川普總統與民主黨對手白登15日晚間各自透過電視實況轉播的里民大會隔空較勁，從選戰角度來看，透露不同的意涵，但儘管這兩場里民大會凸顯兩位候選人的差異，但卻無助改變選情或影響選民投票意向。

川普這場由邁阿密的「國家廣播公司新聞網」(NBC News)主持，看起來比較有趣且步調較快，幾乎每分鐘都有爭議；主播賈斯禮(Savannah Guthrie)的犀利追問很有看頭，川普則抱怨他專問棘手問題，如白人優越主義者和 QAnon團體。

會後許多媒體報導著重在川普間接證實「紐約時報」(NYT)近日報導的兩項消息，分別是川普當選總統那一年只繳稅750元，以及他的４億元債務很快就要到期；但川普形容這筆巨債，只是他所有財務中的「花生米」。

賈斯禮在會上連續對川普提出尖銳問題，除了後續追問之外，也對川普發言提出即時的事實查證；舉例來說，川普指稱「八成五民眾戴了口罩還是感染新冠病毒」，賈斯禮立即指出川普引述研究的歸類錯誤。

川普自誇防疫因應做得極佳，否則染疫死亡人數還會比現在多出200萬人；賈斯禮則指出，川普引述資料是以政府完全沒有任何防疫作為做為假設前提。

白登在ABC電視台的里民大會上穩紮穩打，談笑自如。(Getty Images)
白登在ABC電視台的里民大會上穩紮穩打，談笑自如。(Getty Images)

白登的場子由「美國廣播公司」(ABC)主持，採取沉穩的學術研討會步調與風格，讓白登說明他的稅務計畫以及將如何與共和黨合作讓法案過關。

民調支持度領先川普的情況下，白登在里民大會上並沒有出現破壞選情的重大錯誤；在里民大會形式的活動裡，白登向來應對自如，具有加分效果，15日晚間的表現也再次得以印證。

波士頓環球報(Boston Globe)表示，這不代表川普是較好的候選人，只是他的里民大會「比較好看」。

不過，兩場合計共兩個半小時的里民大會對3%的未決選民可能沒有幫助；政治冷感的選民更不可能在選擇其中一場觀看時，錄下另一場稍晚回顧。

雙方候選人在各自的里民大會中表現該有的水準，沒有失言、沒有爆炸性言論，心意已決選民也不會改變心意。

候選人各自舉行里民的模式，要比混亂的辯論場合還要好許多，至少沒有候選人頻頻插話；比起辯論，里民大會的好處是，觀眾可多提問一倍的問題，主持人更好掌握時間。

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