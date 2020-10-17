川普罵：白登一家都該入獄 白登批：川普誤導疫情 會死更多人

川普總統(右)16日在佛州Ocala國際機場造勢，左為他的首位染疫幕僚希克斯；兩人都宣稱已經康復。(Getty Images)

川普 總統16日先後赴佛州和喬州造勢，試圖鞏固基本盤，他批對手白登 對習近平、普亭、金正恩都太軟弱，稱白登家庭都應該「入獄」；白登在密西根州 造勢表示，川普刻意隱瞞疫情，操弄仇恨分化美國，呼籲民眾「只有投票，才能改變現狀。」

川普本周兩度到佛州造勢，試圖穩固老年選民，16日現場仍有許多人沒戴口罩，也沒保持社交距離；他自誇15日里民大會上的表現「有活力」，並批評「瞌睡喬」讓觀眾想睡覺，稱自己看了白登的里民大會的表現，「真是不怎樣，不如小孩子會回答問題」。

民主黨總統候選人白登16日在密西根州Southfield造勢，與到場民眾保持社交距離。(Getty

川普稱白登是「世上最腐敗的家庭」，他提及紐約郵報關於白登父子的報導，稱他們與中國富商勾結，然後指著現場媒體說「但你們(昨晚)在里民大會上完全沒有問他關於這方面的問題。」現場高喊「把他關起來！」(Lock him up！)，川普在當晚喬州造勢中也稱「把白登家庭、喜萊莉(Hillary)都關起來」。

白登16日下午在密西根州東南部的紹斯菲爾德市(Southfield)發表演說時表示，美國因新冠肺炎死亡達21萬7000人，比二次世界大戰還多，川普想摧毀歐記健保，無疑是一場災難，在川普誤導下，疫情只會更嚴重，將有更多人死亡。

四年前川普以0.23%的得票差距(約1萬票)，意外取下密西根州16張選舉人票，他17日也將到密西根州的馬斯基貢市(Muskegon)造勢。

白登說，川普多次推文意圖分化美國，例如向驕傲男孩(Proud Boys)喊話「退後一步，做好準備」，早知道新冠病毒致命卻刻意隱瞞，繼續放任川普誤導疫情，而且將健保廢除，會有更多人因此死亡。

川普則再把疫情責任推給中國，並表示若順利連任，將會繼續為疫苗努力，未來讓長照中心的住戶都能免費接種疫苗，「因為這不是美國民眾的錯。」

根據希爾─哈佛民意調查報告(Hill-Harvard poll)16日公布的數據，白登在密西根州獲得54%選民支持，川普則有43%支持，相差11%。