「他不配當總統」紐約時報：用選票趕川普下台 免得國家萬劫不復

紐時專文呼籲，用選票把川普趕下台，免得他連任讓國家萬劫不復。圖為川普總統16日在佛州Ocala國際機場造勢，向支持者發表演說。(Getty Images)

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普 總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)，指川普犯錯罄竹難書，光做一任就超過數十年來累計的總統錯誤，對美國 民主是「二戰以來最大威脅」，不配當總統；紐時呼籲國人要有義憤填膺的感受，用選票把川普趕下台，不讓他連任，免得國家萬劫不復。

紐時編委會在專文中指出，川普以爭取勞工福祉自居，但川普政府所作所為都只為有錢人著想；川普承諾會調高聯邦最低薪資、擴大投資基礎建設，可是推出的一連串減稅則是讓富豪獲益。川普不分青紅皂白撤銷法規，對於不容易取消的規定則宣布暫停。

●他得罪友邦 卻擁抱朝俄獨裁者

「在他的領導下，消費者保護局不再保護消費者，環境保護署不再保護環境。」專文寫道，與美國有著長久情誼的友邦，川普一個個得罪，改而擁抱獨裁統治者北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭。川普退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，引爆美中貿易大戰，對數千億中國商品加徵關稅，但到頭來荷包失血的卻是美國人民，甚至沒能讓中國做出重大讓步。

●他打壓對手 背棄公益只圖私利

對於美國民主來說，川普競選連任形同「二戰以來最大威脅」，川普上台以來對美國內政外交都造成嚴重傷害，濫權、打壓政治對手、罔顧政治傳統，背棄公共福祉只圖私人商業利益與政治利益，「他不配當總統。」

紐時編委會指出，川普存有種族歧視 、仇外心態，分化美國社會，惡意攻擊美國同胞，11月3日的大選是轉捩點，將決定國家的未來，與人民選擇走上哪條路；川普第一任期內，美式民主的韌性遭遇痛苦試煉，若還要再熬四年，一定更糟糕。

●他頻頻犯錯 美國總統無出其右

美國選民等著排隊投票，人龍可能在自己的家鄉城鎮綿延，川普則扯開喉嚨，拚命抹黑民主程序的核心價值；川普一再拒絕和平轉移政權，主張唯有自己勝選才是合法的結果，要是他輸了，準備上法院甚至街頭，對抗美國人民的選擇，「此時此刻，美國民眾一定要在憤怒當中重新站起來」。

「川普之爛，在現代美國總統裡無人能出其右。」紐時指出，「2016年，他痛斥國家的沉疴，打動很多選民的心弦，但近四年人民學到的教訓是：川普無法解決沉疴，因為他自己就是國家最重大的問題。」

紐時指出，川普領導一個日益多元的國家，自己卻煽動種族歧視；世界緊密相連，他卻要切割孤立；他是個江湖術士，一直吹噓從沒辦到的事，還矢言做自己絕不會做的；川普讓人看破手腳，他沒有建設的能耐，反倒大肆破壞。值此傾危時刻，就算偏好共和黨籍總統的美國人民，也該挺身而出，以投票來保存、保護並捍衛這個國家。