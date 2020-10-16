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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

擴大最高法院? 白登態度轉變：視情況而定

記者謝哲澍／新澤西州報導
白登支持者15日晚在邁阿密川普舉行里民大會現場外，向川普示威被警察逮捕。(Getty Images)
白登支持者15日晚在邁阿密川普舉行里民大會現場外，向川普示威被警察逮捕。(Getty Images)

民主黨籍總統候選人白登15日晚在費城舉行里民大會，與川普同一時間兩地隔空交鋒；他再次抨擊川普錯過遏制疫情的良機、質疑大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命過程，並對擴大最高法院規模的態度從不贊成轉為開放。

白登里民大會由美國廣播公司(ABC)新聞節目「早安美國」(Good Morning America)主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)主持，現場聽眾大多來自民主黨選民，對白登的提問也均較溫和。

在被詢問若年底之前研製出疫苗，他是否注射時，白登表示若科學家認為有效、安全，他不僅本人會注射，也鼓勵民眾注射，甚至把它寫入法律，「就像強制要求戴口罩一樣。」

白登表示，目前看來並無再次封鎖經濟的必要，若一開始就全民戴口罩，就無須封鎖經濟。

白登抨擊川普的經濟策略，指他的減稅政策只針對大公司和富裕階層，「只有富豪和大公司才獲得利益，我們的底層人民仍在受苦。」

白登支持者15日晚在邁阿密川普舉行里民大會現場外，向川普示威。(路透)
白登支持者15日晚在邁阿密川普舉行里民大會現場外，向川普示威。(路透)

白登也指大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)在聽證會上迴避了很多問題，讓同性戀、雙性戀和變性人等(LGBTQ)群體有理由擔憂；白登之前表示不贊同擴編最高法院(court packing)，但在里民大會卻表示，將視情況而定；當選後將讓司法部恢復作用，而不是成為總統的工具。

里民大會中最具挑戰的問題，是白登在1994年作為參院司法委員會主席時所提出的犯罪法案；他承認發起這一法案是個錯誤，但歸咎於各州政府的執行，也表示目前的司法情況與當時完全不同。

白登重申反對削減警方經費，表示當選後將成立研究小組，讓執法者、少數族裔社區成員等一起坐下來談，並促進執法透明。

他說，很多執法者遭遇精神問題者，因此執法需要心理醫生、社工等角色加入，「員警現在就像是學校教師，需要處理所有問題，很多情況他們處理不了。」

在回答一名年輕選民提問如何說服非洲裔選民時，白登強調他將提高非洲裔選民接受教育的機會，包括將低收入地區學校補助從150億元提高至450億元，並為非洲裔大學提供700億元教育投資。

白登 川普 Amy Coney Barrett

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