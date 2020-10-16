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共和黨參議員塞瑟痛罵川普「親吻獨裁者的屁股」

記者胡玉立／綜合報導
共和黨籍內布拉斯州聯邦參議員塞瑟被爆私下痛罵川普「親吻獨裁者臀部」，將拖累共和黨失去參院。(Getty Images)
共和黨籍內布拉斯州聯邦參議員塞瑟被爆私下痛罵川普「親吻獨裁者臀部」，將拖累共和黨失去參院。(Getty Images)

內布拉斯加州共和黨聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse)在一場與選民溝通的市民大會電話通話中，被人錄下他痛斥川普忽視維吾爾人及香港處境，是「親吻獨裁者屁股」；還罵川普「率領美國出賣盟友」、「與白人至上主義者調情」、「關起門來嘲笑福音派教徒」、「花錢好似醉酒水手」與「處理新冠肺炎疫情不負責任」等。

「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)取得賽瑟的電話錄音評論後對外公開，並指這是在內布拉斯加州的一場電話市民大會中錄下；賽瑟發言人證實報導屬實，但拒絕回答此通話何時發生等進一步問題。

賽瑟是共和黨國會議員中較常願意批評川普的一位，但他大多支持川普和他的政策；上述通話中，一位女士問賽瑟為何苛待川普，結果賽瑟如脫繮野馬般針對川普爆出一連串的辛辣批判。

賽瑟在錄音中說：「他親吻獨裁者屁股。我的意思是，他無視在新疆集中營裡的維吾爾人，如今，他也沒有為香港人伸出任何一根指頭。」

賽瑟連珠炮地說：「美國現在經常在他領導下出賣盟友。他對待婦女的方式，還有他花錢好比醉酒水手，我批評歐巴馬總統花錢的方式，也同樣可拿來批評川普總統。他關起門來嘲笑福音派教徒。他的家人把總統職位視為商機。他和白人至上主義者調情。」

這幾乎可說是現任共和黨議員對川普最殘酷的批判，說法與左派的諸多指控相互呼應；雖然部分已離開國會或公開反對川普的共和黨人聲稱，許多昔日同僚私底下都有同感，只是沒有人像賽瑟這樣把川普罵得狗血淋頭。

賽瑟發言人韋格曼(James Wegmann)確認電話的真實性，但也為他老闆辯護說，賽瑟只是專注於參議員競選，希望確保共和黨多數席位。

賽瑟還在電話會議上說，他擔心川普「愚蠢的政治痴迷」和「憤怒的推特」將趕走選民；他也批評川普從一開始就對新冠病毒疫情處理不當，「他無視covid，說過了10到14天問題就能解決。結果一直錯。他對抗疫情的作法不合理、不負責任也不正確。」

當被問及賽瑟11月會不會投票給川普時，韋格曼沒有回應；賽瑟今年競選連任，有望輕鬆獲勝。

川普 共和黨 內布拉斯加州

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