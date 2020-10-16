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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前

記者張筠謝哲澍／綜合報導
川普總統15日晚8時出席國家廣播公司新聞網(NBC)在邁阿密舉行的里民大會。(Getty Images)
川普總統15日晚8時出席國家廣播公司新聞網(NBC)在邁阿密舉行的里民大會。(Getty Images)

川普總統15日出席國家廣播公司新聞網(NBC)在邁阿密舉行的里民大會，同一時間白登則出席美國廣播公司(ABC)在費城舉行的里民大會；白登再次抨擊川普錯過遏制疫情的良機、質疑大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命過程；川普則稱在防疫方面他比白登等民主黨「反應更快」，他當天下午在北卡的造勢活動中更批評白登「連兩句話都說不清楚」。

原定15日晚舉行的第二場總統辯論因川普染疫、兩位總統競選人無法對虛擬辯論達成共識而取消，兩人因此分別在同一時間、不同地點舉行里民大會隔空交鋒。

當天川普和白登都被問到輸與贏的問題，白登被一名非裔觀眾問到如果此次落敗，將如何幫川普促進美國團結？白登回答，很難，因為川普不願向歷史學習。

白登說，如果他敗選，可自嘲不是最佳人選，但美國人不應變成川普心目中的那種人，這與無關黨派，人們已準備好，如果自己當選，將癒合分裂的傷口。

川普則說，今年的大選與國家安全密切相關，「如果白登當選，美國就會被中國擁有，但我不會讓這發生」。

川普稱自己已領導美國完成眾多驚人之舉，包括防疫上的成績，「看看歐洲的現況」，川普指目前美國經濟處於「空前盛況」，且將在短期內恢復到九個月前的狀態。

一名川普支持者問川普的外交政策是否有可取之處？白登回答有一點，但不多，川普不斷傷害美國的國際地位，他雖讓穆斯林國家與以色列維持正常關係，但美國第一理念導致美國被孤立、缺少同盟。伊朗、北韓、中國動作頻頻，美國人感覺更不安全。

白登說，川普外交偏向俄羅斯總統普亭，與北韓領導人金正恩也是最好朋友，但外交政策缺少一致性，動輒撤出國際組織，川普於聯合國演說時還被嘲笑，也導致美國不受尊重。

川普則在15日下午於北卡舉行造勢活動中，抨擊競選對手白登及其兒子杭特·白登貪污腐敗，稱杭特試圖與中國私人公司交易，背叛美國。

距離11月3日的大選僅剩兩周多，為彌補因月初確診新冠肺炎而暫停的造勢活動，川普總統本周開始到搖擺州舉行多場造勢，繼佛州、賓州、愛州的競選活動後，15日赴北卡州，舉行本周第四場「讓美國再次偉大」造勢演講，呼籲民眾投票，稱北卡能「讓美國再次富裕、強大、安全」。

川普在演講中多次批評媒體「製造假新聞」，並指著現場的媒體稱他們是「人民公敵」，與白登都有腐敗關係；期間川普還說，「有人說我是目前全世最有名的人，但我說不是，耶穌比我更有名，我沒有任何異議，我比他(耶穌)差遠了」。

由於兩位總統候選人都年事已高，選民對兩人的健康和防疫問題都十分關注。白登在被詢問若年底之前研製出疫苗時，表示如果科學家認為有效、安全，他不僅本人會注射，也鼓勵民眾注射，甚至寫入法律，「就像強制要求戴口罩一樣。」

川普總統則表示自己已沒有任何新冠症狀，自己早已「接受大量新冠檢測」，但不是每天，且他已「不記得第一場總統辯論當天是否接受檢測」。他也說已不記得第一場總統辯論當天是否接受新冠檢測，並迴避最近一次陰性檢測的時間，並不承認戴口罩的防疫效果。

民主黨總統候選人白登則出席美國廣播公司(ABC)在費城舉行的里民大會。(Gett...
民主黨總統候選人白登則出席美國廣播公司(ABC)在費城舉行的里民大會。(Getty Images)

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