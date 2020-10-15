歐美疫情飆 確診數攀升 巴黎等9城宵禁

法國新冠病毒疫情上升，大巴黎等8個大城市將於17日開始實施宵禁。圖為一名遊客在羅浮宮觀賞女神維納斯的雕像。(Getty Images)

美國 新冠肺炎新增確診病例和住院人數持續增加，13日通報逾5萬新增病例，且七天平均新增病例創8月以來新高；隨著冬天來臨，美國和歐洲國家都努力防範第二波疫情 。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計， 美國13日通報超過5萬2000例新增確診病例，較前一日的4萬1653例還多；全美至少790萬1931人確診，超過310萬人康復，已知21萬6553人死亡；全球至少3835萬5678人確診、已知108萬9409人死亡。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，美國13日的新冠肺炎住院人數為3萬6034人，創下這是8月29日以來的新高，但仍不及7月高峰的逾5萬9000人。

美國七天平均新增病例在13日為5萬1038人，這是8月中以來新高；14天平均為4萬7498例；10月5日以來，七天平均數據高於14天平均，表示疫情惡化。

華爾街日報(WSJ)報導，歐盟27個會員國和英國 的疫情數據超越美國，在12日結束時的七天平均確診落在每日7萬8000例，或每百萬人152例；與此同期的美國平均為每日4萬9000例，或每百萬人150例。

紐約時報數據庫顯示，法國、西班牙和英國在13日結束的過去七天，人均確診數都高於美國；這段期間內，除了法國(每十萬分之0.9)之外，所有國家的病毒致死率都高於每10萬分之一。

隨著冬季腳步接近，各國都採取避疫措施防範第二波疫情來襲，同時在維持生活和生計的情況下避免全面封鎖。

法國總統馬克宏14日宣布，17日起將在巴黎地區及其周遭八大城實施晚間9時到上午6時的宵禁，為期至少四周。

這項措施是法國更新緊急狀態措施的一部分，允許政府限制公眾群聚和全國移動，這也是春季到7月底以來，法國再次宣布強制防疫措施。