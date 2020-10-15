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第一夫人爆獨子拜倫也曾染疫 分享對抗新冠第一手經驗

記者張文馨／華盛頓報導
川普總統(中)和第一夫人梅蘭妮亞(右)1日確診新冠肺炎，梅蘭妮亞14日以「新冠肺炎個人經驗分享」為題，撰文分享心路歷程，並曝光兒子拜倫(左)也曾確診，一家三口相互扶持對抗病毒，如今都已復原。(美聯社)
川普總統(中)和第一夫人梅蘭妮亞(右)1日確診新冠肺炎，梅蘭妮亞14日以「新冠肺炎個人經驗分享」為題，撰文分享心路歷程，並曝光兒子拜倫(左)也曾確診，一家三口相互扶持對抗病毒，如今都已復原。(美聯社)

川普總統和第一夫人梅蘭妮亞1日確診新冠肺炎，梅蘭妮亞14日以「新冠肺炎個人經驗分享」為題發表聲明，從母親和病人的角度出發，描述自己確診到復原的心路歷程，也曝光獨子拜倫也曾確診，一家三口相互扶持對抗病毒，如今都已復原。

相較川普在確診後第10天就復出發表選舉演說，還天天造勢；梅蘭妮亞(Melania Trump)迄今仍低調未露面，14日以一紙聲明，分享「和多數人一樣都有的」治療過程，強調感恩與祈禱。

川普14日在愛阿華州說，拜倫身體狀況良好，抵抗力也好，他甚至認為拜倫不知道自己染疫，「拜倫現在是自由的，不受病毒影響，就和第一夫人一樣。」

梅蘭妮亞表示，如同多數美國人和世界各國的人被確診一樣，她兩周前和川普也都確診。

「很自然地，我立即想到我的兒子，令人欣慰的是他第一時間檢測為陰性。」梅蘭妮亞說，「就如同多數父母想的一樣，我不禁想到『那明天呢？後天呢？』當兒子再度受測，恐懼成真，他的檢測結果為陽性。」

梅蘭妮亞說，幸運地是，拜倫(Barron Trump)是健康的青少年，過程中沒有出現症狀；一家人雖都確診，但他們三人共同經歷治療過程，可以相互照顧彼此，且有時間聚在一起，現在拜倫的病毒檢測為陰性。

在川普夫婦確診後，第一家庭成員也都接受病毒檢測，包括川普長子小唐納(Donald Jr. Trump)和長女伊凡卡(Ivanka Trump)等人，病毒檢測結果都呈現陰性，並未受到感染。

梅蘭妮亞說，確診後她的症狀輕微，雖然陸續出現身體痠痛、咳嗽和頭痛，且多數時間感覺極度疲憊，她選擇自然療法，透過補充維生素和健康的食物，恢復健康。

「對我來說，『成為病人，而不是一個鼓勵全國民眾保持健康的人』，這種感覺很陌生。」梅蘭妮亞說，感謝白宮醫師康利(Sean Conley)等醫護人員的照料，「我獲得照顧之餘，也有了應對新冠肺炎的第一手經驗，對於全國乃至白宮的醫護人員的感謝，說再多都不夠。」

梅蘭妮亞說，因為生病，當川普被帶往馬里蘭州華特里德軍醫院(Walter Reed)時，她花了很多時間反思，也想到了成千上萬、受病毒影響的全國人民，肺炎無差別地影響著每一個人，美國面臨前所未有的時刻，隨著選舉接近，更容易陷入負能量。

梅蘭妮亞說，美國曾經克服許多艱辛和逆境，希望大家能共同克服這項挑戰，並從中吸取教訓；為了身心健康，同情心和謙卑也同樣重要；她經病毒檢測已為陰性，希望能很快恢復工作。

川普1日確診後，康利12日發布備忘錄表示，連續幾天測試後，川普的病毒檢測已呈現陰性，不會傳染給其他人；川普當天就前往佛羅里達州造勢，梅蘭妮亞至今還沒有復出替川普助選。

川普總統14日搭軍用直升機離開白宮，前往愛阿華州造勢時，白宮雇員戴著口罩，列隊歡...
川普總統14日搭軍用直升機離開白宮，前往愛阿華州造勢時，白宮雇員戴著口罩，列隊歡送。白宮至少已有34人確診染新冠病毒。(Getty Images)

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