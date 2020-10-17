網課快搞瘋爸媽！專家教親子共度秘訣

受到疫情影響，許多學生被迫在家上網課，對學生及家長、甚至親子關係是很大的考驗。(Unsplash)

受到疫情 影響，許多學生被迫在家上網課，這對學生及家長、甚至親子 關係都是很大的考驗，學生該如何適應網課，家長又該如何從旁協助？甚至家長自己，都需要很多的支持；前哥倫比亞大學(Columbia University) 教授、現任哥大家長會會長許雅寧說，疫情下家長與孩子應是相互扶持的角色，父母更要記得先把自己照顧好，才能共度難關。

世界日報與麥當勞 在17日下午2時舉辦第二場「麥當勞線上教育 研討會」直播，邀請教育專家申請大學過程中的重要議題。

許雅寧表示，雖然上網課對家長與孩子都是一大挑戰，但如何讓孩子課業持續成長，家長又能減低壓力、並能幫助到孩子，有幾個重點必須注意。

許雅寧建議，要給孩子一個安靜不受打擾的環境，才利於網課的學習。孩子上網課所需要的書本、文具、電腦、Wifi、印表機等，都要事先準備好。

上網眼睛容易疲勞，最好為電腦裝上防藍光的螢幕，選擇符合人體工學的桌椅，也要定時起來走動。許雅寧也建議家長為孩子做一份時刻表，維持生活的節奏和規律。

她建議親子間要維持聯絡管道暢通，父母要和老師保持聯絡、多和孩子聊聊；孩子上網課時，父母不要過度介入，孩子學習反而會受到影響。

詳情請見世界新聞網 直播：https://www.youtube.com/watch?v=rJX6hiUEzR0