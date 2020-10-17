我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

網課快搞瘋爸媽！專家教親子共度秘訣

世界新聞網／即時報導
受到疫情影響，許多學生被迫在家上網課，對學生及家長、甚至親子關係是很大的考驗。(Unsplash)
受到疫情影響，許多學生被迫在家上網課，對學生及家長、甚至親子關係是很大的考驗。(Unsplash)

受到疫情影響，許多學生被迫在家上網課，這對學生及家長、甚至親子關係都是很大的考驗，學生該如何適應網課，家長又該如何從旁協助？甚至家長自己，都需要很多的支持；前哥倫比亞大學(Columbia University) 教授、現任哥大家長會會長許雅寧說，疫情下家長與孩子應是相互扶持的角色，父母更要記得先把自己照顧好，才能共度難關。

世界日報與麥當勞在17日下午2時舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」直播，邀請教育專家申請大學過程中的重要議題。

許雅寧表示，雖然上網課對家長與孩子都是一大挑戰，但如何讓孩子課業持續成長，家長又能減低壓力、並能幫助到孩子，有幾個重點必須注意。

許雅寧建議，要給孩子一個安靜不受打擾的環境，才利於網課的學習。孩子上網課所需要的書本、文具、電腦、Wifi、印表機等，都要事先準備好。

上網眼睛容易疲勞，最好為電腦裝上防藍光的螢幕，選擇符合人體工學的桌椅，也要定時起來走動。許雅寧也建議家長為孩子做一份時刻表，維持生活的節奏和規律。

她建議親子間要維持聯絡管道暢通，父母要和老師保持聯絡、多和孩子聊聊；孩子上網課時，父母不要過度介入，孩子學習反而會受到影響。

詳情請見世界新聞網直播：https://www.youtube.com/watch?v=rJX6hiUEzR0

疫情 麥當勞 教育 親子 世界新聞網

上一則

疫情下無法考察校園…請這樣利用大學官網

下一則

麥當勞/APIA獎學金總額50萬元 亞太裔學生可申請

熱門新聞

公開自己在寄宿學校遭凌虐的名媛芭莉絲希爾頓在猶他州普羅沃舉著抗議標語牌，要「普羅沃峽谷學校」關閉。(美聯社)

「青少年時受虐」豪門名媛上街抗議 要求關閉寄宿學校

2020-10-10 19:56
世界日報與麥當勞17日下午2時舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」。(Pexels)

好文章帶你上天堂？大學申請短文這樣寫

2020-10-17 14:32
麥當勞/亞太裔學者(APIA Scholars)獎學金，為亞太裔學生提供迫切需要的經濟支援和機會。截自APIA官網

總額50萬元！麥當勞/APIA獎學金該如何申請？

2020-10-12 11:00
疫情之下，學校改上網課，對家長與孩子都是一大挑戰。(Getty Images)

在家上網課 許雅寧：不當虎媽，孩子也可有好成績

2020-10-13 12:42
學習時如何不分心？在YouTube擁有高人氣、同時也是UCLA學生的Jasmine Shao分享她申請大學、如何兼顧學業與興趣的經驗。(Pexels)

網紅Jasmine Shao 教你學習不分心

2020-10-17 14:54
受到疫情影響，許多學生被迫在家上網課，對學生及家長、甚至親子關係是很大的考驗。(Unsplash)

網課快搞瘋爸媽！專家教親子共度秘訣

2020-10-17 15:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民