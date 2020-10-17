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好文章帶你上天堂？大學申請短文這樣寫

世界新聞網／即時報導
世界日報與麥當勞17日下午2時舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」。(Pexels)
世界日報與麥當勞17日下午2時舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」。(Pexels)

新冠疫情會對今年申請大學的學生產生多大影響？紐約湯森哈里斯高中（Townsend Harris High School）教師王稚鶴表示，受到疫情影響，該校的學生幾乎都沒有考AP，因此短文在大學申請過程更有舉足輕重的地位。

世界日報與麥當勞在17日下午2時舉辦第二場「麥當勞線上教育研討會」直播，邀請教育專家申請大學過程中的重要議題。

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為何大學會要求學生申請時繳交短文？王稚鶴說，相對於成績等量化數據，短文能看出學生的寫作能力、思想深度、性格特點及興趣愛好。

短文不會定學生的生死，但一篇好的短文，可以幫助學生強化自己的申請。

短文為何重要？對於頂級大學來說，學生短文是非常重要的，招生官會閱讀得非常仔細。短文分成不同類別：自我介紹式、要求說明申請該校的理由，以及要求發揮想像力創造力。

王稚鶴建議學生，要用率真和積極的態度寫自己，要以「未來學者」的態度寫短文，在寫自己心理問題時要審慎；避免與自己無關的政治話題、有爭議性的話題；避免與自己成長、個人發展無關的話題

文章不能出現錯別字，別把大學的名字拼錯。

演講詳情請見世界新聞網直播：https://youtu.be/rJX6hiUEzR0

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