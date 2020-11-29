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趁疫情反思人生經歷 台灣網球女將詹詠然化身作家

中央社 台北29日電
台灣網球女將詹詠然趁著疫情期間反思人生經歷，完成人生第一本書「你已是你所需的一切」。中央社
台灣網球女將詹詠然趁著疫情期間反思人生經歷，完成人生第一本書「你已是你所需的一切」。中央社

台灣網球女將詹詠然趁著疫情期間反思人生經歷，在訓練、上課、寫書，蠟燭三頭燒情況下，完成人生第一本書「你已是你所需的一切」，她今天不打網球、化身一名作家，暢談新書。

詹詠然2018、2019年曾在法國網球公開賽締造混雙2連霸，也是首對法網衛冕成功的混雙組合，生涯握有4 座大滿貫冠軍，曾登上女雙世界第一，今年新冠肺炎疫情肆虐，不少賽事受影響，她並未停下腳步，趁著這段時間完成人生第一本書「你已是你所需的一切」。

「一直認為自己未來一定會出一本書」，詹詠然今天出席新書記者會時透露早有想法，而喜歡看書的她，一直認為擁有一本自己出的書是件很特別、有意義的事。

詹詠然今年9月規劃出書時，還被出版社視為「不可能的任務」，而她在肩負網球訓練、博士班課業以及寫書情況下，順利完成新書。

詹詠然新書封面不同於一般運動員，並非放上打球的照片，而是生活照，想要傳達不同意意義，她說：「我是先身為詹詠然、是一名網球選手，如果我今天不是網球選手，我依然是詹詠然。」

詹詠然在書中回憶童年，歷經九二一大地震，到選擇職業網球之路，以及闡述過程中所經歷的身體鍛鍊和心理壓力，並提到當初因病放棄單打、改拚雙打的原因。

詹詠然新書中集結不少印象深刻或感動的小故事，除了與網球相關的事務外，還有曾遭遇的挫折以及情緒。

「我並不想要表達太多場上、技術面的東西，有很多教練、選手可以描述比我更好。」詹詠然希望，讓社會對運動員有不一樣觀感，運動員也有情感豐富的一面，並非只聚焦在成績、紀錄。

除了網球外，詹詠然對於未來其他規劃，暫時還沒有明確答案，但她透露，不排除出第二本書。

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