象印Zojirushi最新「壓力IH電磁加熱電飯煲」已正式登陸美國

象印Zojirushi的壓力IH電磁加熱電飯煲 (NW-JEC10/18) 已正式登陸美國，「My Rice」（49 種）菜單設定，一定能讓廚房大神們十八般煮藝都能派上用場，將日常煮飯提昇到藝術的境界。此產品是日本 製造，這對許多用戶來說，這是品質保證的代名詞。

首先看外觀，這款象印新電飯煲的外表採用最具現代感，光滑如絲的黑色，有別於以往的傳統扁平橢圓形外觀。儀表面是採平面設計，新穎造型充滿立體感、質感及觸感，充分體現象印的工匠精神。使電飯煲從以往不起眼的廚房小媳婦，一躍成為融入現代家居裝飾的一件廚房神器。

現在來看功能，壓力IH電磁加熱電飯煲(NW-JEC10/18)的功能內含許多卓越的技術:

1. 壓力炊煮和蒸煮

該電飯煲能根據所選菜單從三種炊煮壓力中進行智能選擇，並在悶飯過程中再次加壓，加强澱粉糊化，從而增加米飯的香Q感。

2. 卓越IH電磁加熱科技，受熱更均勻。

電磁加熱是一種直接、精確的烹飪方式。電飯煲底部的線圈系統會產生磁場，將內鍋置於這個磁場中開始炊煮週期時，磁場會瞬間在鍋內產生熱力，將米飯煮熟。

熱壓力炊煮與 IH 電磁加熱技術的結合，使煮出來的米飯美味至極

＊優質對流：高熱 ＋ 高壓（高达19.1 psi）＝更香甜的米飯

3. 先進的人工智慧 AI技術

人工智慧會「學習」之前的炊煮經驗，並調整炊煮流程。無論在冬天還是夏天，在不同的水溫和室溫下，都能做到完美與一致的炊煮效果。

4. 「My Rice」（49 種）菜單設定

只要輸入米飯炊煮成果反饋，電飯煲將會對煮飯的流程進行細微改變，直到完全符合自己的喜好。

5. 貴鉑防粘塗層鍍鐵內鍋

電飯煲的內鍋採用2.2毫米厚，外層鍍鐵的內鍋有助於壓力炊煮,在烹煮過程中可儲存熱能並有效的平均釋放。含有貴鉑微粒的內鍋防粘會使水質變鹼。鹼性水可以分解米粒表面的蛋白質 ，讓誰更容易滲透到米粒中。這樣加強米飯中的澱粉的糊化過程，釋放米飯的甘甜。

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現在就讓透過開箱與試煮，讓我們實地感受一下象印的壓力 IH 電磁加熱電飯煲：

包装相當穩固安全, 編輯這次試用的型號是 NW-JEC10, 為5.5杯米量

內附：電飯煲，量杯、直立飯勺、使用說明書（包含中文）、保修註冊單、

1. 白米飯

用後評論：米飯軟硬適中，粒粒分明，富光澤、彈性，有米飯的香味，而且鍋底沒完全有糊。由於我們想要米飯有硬一點的效果，馬上在「My Rice」作了反饋，下一鍋的米飯就更能合符要求了。

2. 銀耳南北杏冰糖糖水

我們用這個象印電飯嚐試做了一鍋雪耳南北杏冰糖糖水，用的是Porridge米粥的設置。

結果：出鍋的銀耳居然是豐滿和富有彈性，南北杏保留了香脆，相當可口，家裡小朋友馬上吃光光。

象印这款在日本精工细作的壓力IH電磁加熱電飯煲(NW-JEC10/18)有兩種容量( 5.5和10杯)，建議零售價分別為$830 和 $885，非常推薦給熱愛米飯的讀者 。

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