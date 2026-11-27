圖為往年健保論壇活動，歡迎大家線上報名。 本報資料庫

想了解2027年健保政策，又希望獲得實用的投保資訊？世界日報（World Journal）與紐約州健保市場（NY State of Health）將於2026年12月12日（星期六）舉辦「2027健保論壇 」，邀請三位專業講師分享新年度健保政策、民眾權益及紅藍卡（Medicare）相關資訊。活動除提供免費專題講座及健康檢查外，還安排現場抽獎，完成線上報名者即可參加，歡迎社區民眾及有需要的家庭踴躍參與。

本次論壇將於中午12時至下午3時30分，在法拉盛喜來登大飯店（Sheraton LaGuardia East Hotel）2樓宴會廳舉行，活動免費入場。三場專題講座涵蓋不同健保需求，協助民眾從投保選擇、個人權益到Medicare政策，進一步了解自身可運用的保障與資源。

2027健保論壇將在2026年12月12日周六舉辦，請掃描圖中二維碼報名。 本報資料庫

紐約州健保市場代表陳敏敏（Min Min Chen）將主講「紐約州健保市場：2027年開放投保期已開始」，介紹新年度健保投保與續保時程、計畫選擇及免費投保協助；李麗（Lydia Li）將以「瞭解您的權利」為題，分享民眾應認識的自身權益及相關資源；陳邵南（Sunny Chan）則帶來「2027年紅藍卡政策變化」，說明新年度Medicare政策與保障資訊。除了以上三位講師，主辦單位也將邀請第四位專業講師加入，帶來更多實用的健保相關資訊。第四位講師及講題將於近期公布，敬請期待！

對於正在尋找健保方案或準備續保的民眾，紐約州健保市場提供白卡（Medicaid）、兒童健康保險（Child Health Plus）、基本計畫（Essential Plan）及合格健保計畫（Qualified Health Plans）等選項。民眾可依家庭人數、收入及居住地等條件了解財務補助資格，平台亦提供免費個人化投保協助，由認證投保協助員協助確認申請資格、比較計畫及完成投保。符合白卡、兒童健康保險或基本計畫資格者，全年皆可申請。

除了專業講座，活動當天也將提供免費健康檢查，讓參與者在吸收健保新知之餘，也能關心自身健康。現場另設抽獎活動，完成線上報名者可參加抽獎，獎品包括空氣淨化器、按摩靠背及行動電源等，增添活動樂趣。

2027年健保開放投保期已於2026年11月1日開始，至2027年1月31日截止。希望於2027年1月1日開始享有健保保障的民眾，須於2026年12月15日前完成投保。主辦單位也提醒民眾，可把握此次論壇機會，了解投保時程及相關資源，及早為新年度的健康保障做好準備。

「2027健保論壇」將於2026年12月12日（星期六）中午12時至下午3時30分，在法拉盛喜來登大飯店（Sheraton LaGuardia East Hotel）2樓宴會廳舉行，地址為135-20 39th Ave., 2FL, Flushing, NY 11354。活動免費入場，歡迎民眾提前至 https://reurl.cc/VnA5Wy 線上報名，或致電718-746-8889分機213洽詢。世界日報邀請社區民眾把握免費參與機會，與家人朋友一同了解健保資訊、關心健康，為2027年做好準備。