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10月1日 舞動人生講座，教長者打太極、跳社交舞

活動組陳婉菱／企畫
10/1 舞動人生講座 免費活動
10/1 舞動人生講座 免費活動

【紐約訊】近年來，運動風潮升起，長者們也開始重視身體健康。因為運動對於老年人的好處很多，除了增加肌肉力量、肌耐力、關節活動度、心肺功能、身體協調及平衡功能外，還可能降低罹患慢性病機會。世界日報與聯合健康保險公司規劃「舞動人生講座」，定於10月1日下午1點開始，假法拉盛喜來登飯店2樓舉行，歡迎長者們呼朋引伴，一起來參加。

當天活動除了規劃健康保險的基本資訊外，還另外規劃兩大活動，分別為「太極」及「社交舞」教學活動。讓沒有接觸過太極或社交舞的長者們，也可以輕鬆的動動身體、活絡筋骨。

世界日報邀請「太極拳」老師孫暢榮，現場指導如何打基本太極，讓長者們可以輕鬆入門外，也可以藉由學會太極的基本招式，平常在家就可以利用自己閒瑕時間打太極養身。孫暢榮是太極拳和健身氣功教練員和裁判員，自2009年來美國後，即在學校、社區等多地，進行太極教學，也曾在2016年帶領120位太極愛好者，在時代廣場進行太極秀，引起極大迴響。

太極老師孫暢榮(前)帶領120位太極愛好者，於2016年在時代廣場進行太極秀，引...
太極老師孫暢榮(前)帶領120位太極愛好者，於2016年在時代廣場進行太極秀，引起多人圍觀。孫暢榮／提供

「社交舞」教學老師，則邀請茹寶藝術學校校長茹寶，現場進行華爾滋及恰恰的基本舞步教學。沒有舞蹈基楚的耆老們，也可以透過基本舞步，享受與友人共同跳舞，以及身體律動的樂趣。茹寶是資深舞蹈家、舞蹈老師，也是紐約舞蹈大賽組織創辦人，畢業北京舞蹈學院後留學英國，先後獲獎無數。

社交舞老師茹寶(右)將帶來簡單的華爾滋及恰恰舞步，讓民眾享受跳舞樂趣。茹寶／提供
社交舞老師茹寶(右)將帶來簡單的華爾滋及恰恰舞步，讓民眾享受跳舞樂趣。茹寶／提供

太極拳及社交舞教學環節結束後，將各邀請三組自願上台的民眾，進行互動教學成果驗收。參與驗收結果的上台民眾，世界日報將提供小禮物進行鼓勵。

歡迎社區長者們，邀請親朋好友，於10月1日下午1點至法拉盛喜來登飯店2樓宴會廳，參加「舞動人生講座」，學習如何動動自己身體，不僅運動也可兼養身的生活秘訣。民眾可以事前掃二維碼進行報名，https://bit.ly/1001move，或致電世界日報活動組洽詢718-746-8889轉6362

世界日報 法拉盛 保險 北京 健身

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