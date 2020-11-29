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亞太年輕「封鎖世代」 恐長期承擔新冠危機之痛

編譯陳律安／綜合外電報導
亞太地區年輕人在新冠疫情爆發之初，因為各國實施封鎖措施而失業，他們可能成為「封鎖世代」，財務狀況比上一代弱。Getty Images
亞太地區年輕人在新冠疫情爆發之初，因為各國實施封鎖措施而失業，他們可能成為「封鎖世代」，財務狀況比上一代弱。Getty Images

儘管新冠病毒疫苗即將問世，提高了各界對於經濟將迅速復甦的期望，但這場新冠危機可能對亞太地區年輕人造成長久傷害。這群年輕人在新冠疫情爆發之初，因為各國實施封鎖措施而失業，國際勞工組織（ILO）警告，這群年輕人可能成為「封鎖世代」，財務狀況可能比上一代弱。

過去數十年來，亞洲經濟快速成長，給予上百萬名亞太年輕人改善生活的契機，但亞洲開發銀行（ADB）和ILO今年8月發布的報告指出，在新冠疫情爆發後，多國實施的封鎖措施，導致15-24歲、職涯還在起步階段的年輕人，失業速度比前幾代還快，因為這些年輕人超過半數都任職於最易受疫情重創的四個產業：批發零售、製造業、商業服務，及餐飲與飯店業。

報告指出，這場新冠危機以三種方式衝擊年輕人的就業展望，包括工時減少與企業裁員造成的干擾、想完成學業與訓練所受到的干擾，以及要進入社會與轉職時所遭遇的干擾，這場新冠疫情及其多重影響可能導致年輕人成為「封鎖世代」，長期都須承擔新冠疫情危機所造成的苦痛。

彭博資訊指出，這群年輕人的階級向上流動之路可能受到阻礙，使亞太一整個世代的「經濟夢」將化為泡影。

雖然青年失業是全球危機，但亞洲過去幾十年來多仰賴相對年輕的人口、及迅速壯大的中產階級帶動需求。ADB與ILO的報告預估，相較於未爆發新冠疫情的情況，今年亞太13國可能損失多達1,500萬個青年工作機會，包括印度與印尼等大國、及斐濟和尼泊爾等小國。

世界銀行指出，新冠肺炎震撼正在東亞與太平洋地區創造出「新貧階級」，預料貧窮人口將增加3,800萬人。新加坡國立大學家庭與人口研究中心創始主任楊李唯君警告，這場危機將使年輕人和老一輩的關係緊張。

所幸，亞太年輕世代仍有一絲希望：科技等產業仍在尋覓年輕人才，但求職者仍須具備專業技能。新冠疫情危機也造成勞動市場的變革－可能加速轉向「零工經濟」，但許多年輕人都無法靠零工大幅改善經濟情況。

ADB與ILO的報告呼籲，若要處理這場青年就業危機，亞太地區政府迫切需要採取大規模、且目標明確的政策，重點有二，一為包括薪資補貼與公共就業計畫的全面勞工政策，二為盡可能降低年輕人學生在接受教育或訓練時所遭受的干擾。

疫情 就業 勞工 新加坡 疫苗

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