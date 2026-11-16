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搶寶可夢卡 南卡荒唐爸深夜放「6歲女睡大街排隊」自己返家下場慘了

TVBS新聞網／編譯：謝景沛
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在眾多轉售商品中，寶可夢卡牌及其他收藏品仍被視為相對具有長期市場的商品。（路透）
在眾多轉售商品中，寶可夢卡牌及其他收藏品仍被視為相對具有長期市場的商品。（路透）

為了搶購限量寶可夢卡牌，居然連親生女兒都能當成「占位工具」。南卡羅來納州一名35歲男子，為了搶購寶可夢最新發售的熱門卡牌，半夜帶著6歲女兒到賣場外排隊，隨後竟拿枕頭棉被給睡著的女兒，將她獨自留在大街上「代為排隊占位」，自己則開車返家休息，荒唐行徑引發全美熱議。

紐約郵報報導，南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）警方指出，事發於6日凌晨1時許，35歲男子杜利（John-Michael Dooley）前往西阿什利區（West Ashley）的一家Target賣場外排隊。當時現場已聚集大批等待購買寶可夢新品的卡迷，杜利帶著6歲女兒抵達後，眼見女兒體力不支睡著，竟拿出枕頭與棉被將她鋪在排隊人群中，隨後拋下女童，逕自開車離去。

現場其他排隊民眾發現這名年幼女童獨自一人躺在大街上睡覺、身旁完全沒有大人陪同，於凌晨2時30分左右撥打911報警。

荒唐爸遭捕重罰高額保釋金

警方獲報趕抵現場時，杜利也正好返回賣場。面對員警詢問，他坦承曾開車返家，並表示之所以將女兒獨自留在現場，是為了保住排隊順位，以免錯失購買熱門卡牌的機會。

所幸女童並無大礙，目前已由南卡羅來納州社會服務部接管進行緊急保護性安置。杜利則因「對兒童實施違法行為罪」被當場逮捕，並押送至阿爾坎農拘留中心，法院將保釋金裁定為4萬美元，預計將於12月12日出庭受審。

據悉，寶可夢官方6日在全美同步開賣「超級進化-三角洲統治（Mega Evolution – Delta Reign）」與「30周年慶典（30th Celebration）」等最新卡牌系列，每包售價約從5美元起跳，吸引無數卡迷與黃牛徹夜排隊。

為搶寶可夢卡！美荒唐爸深夜放「6歲女睡大街排隊」　自己返家下場慘了

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