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黎保利律師談建築工地意外索賠

【紐約訊】

2004年7月14日，張樂夏(Yue Xia Zhang)在法拉盛全福殯儀館跟她的丈夫沈建國(Jian Guo Shen)作最後道別。沈先生是一名土生土長的上海人，多年前隻身來到美國，像許多其他的移民一樣，都是為了讓自己和家人有更好的生活。但這一切都在2004年6月7日結束。當他和其他幾個工人在施工現場挖溝槽時，8呎高的混凝土牆倒塌。其他人被救出，但一個半小時後才挖出沈先生。他被送抵醫院不久後死亡。真正的悲劇是，如果一開始有合法的安全規定，沈先生的死亡是可以避免的。事實上，事故發生後，建築物督察向僱主發出傳票，並發出停工指令，其後再為未能提供足夠的支撐、塑料布和支撐發出違規傳票。

事實上，一個由紐約審判律師協會的研究發現，建築工程及移民工人在意外中受傷或喪生的數字不成比例。該報告指出，短工在執行危險任務時只得到很少或沒有防護設備，並列舉了由於這個問題導致短工重傷或死亡的例子，沈建國的故事僅僅只是其中一例。

亞裔工人易受到剝削

上述並不是唯一的事件，事實上，美國很多移民工人的受傷和死亡都很大程度上被忽視了。新聞日報的調查報告指出，華裔工人特別容易受害，華裔移民勞工是所有移民群體中最被剝削的一批。(Maier, 2001)。

目前有什麼能夠幫助這些移民建築工人和保護他們的權利呢？紐約法如勞動法2段240「支架法」，就有助於保護移民工人，要求業主和總承包商在高空工作時，提供工人適當的支架、吊機，和其他工作場所的安全設備。而承包商並不總是遵守這些法律，最起碼，這提供了法律途徑令責任方承擔金錢賠償。

然而這些還是不足夠的，因為明顯地有很多移民工人仍然是被剝削，而他們的權利也受到侵犯。由於許多移民是那麼害怕被驅逐出境，並盡量避免接觸任何有關當局，這令情況變得相當困難。最重要的是，要教育這些移民工人可用的法律選擇，因此，如果發生意外，他們就會知道應如何進行。他們必須被告知，無論是什麼移民身份，即是無證，都有相當大的賠償資金提供給他們，這是他們追求的權利。

黎保利律師事務所致力於為在意外中受傷的人提供服務，並有多宗打贏類似官司的紀錄。如果你或你身邊的人在工地受傷，致黎保利律師，一間專門代表傷者的律師事務所。這是唯一安全的方式，來知道一切權利及無論移民身份也人人應享的待遇。

如果你或你心愛的人需要法律援助，請致電黎保利律師事務所（CAESAR and NAPOLI, P.C.），免費問詢電話：1-888-620-3888。緊急熱線：888-988-0247 (中英)，網站：www.libaolilaw.com.

辦公室位於紐約市百老匯大街233號23層(233 Broadway, Suite 2348)，在市政府對面，毗鄰唐人街，鄰近所有紐約縣法院。

初步諮詢免費，如果律師樓同意處理你的案件，將以成功酬金的方式工作，即是指只要在獲得賠償的情況下，才會收取費用。請馬上致電，以確保你不會放棄爭取賠償的權利。

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黎保利律師談無證移民工人及他們的合法權益

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