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35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

一洲焦點／白宮為選舉緊張、美歐援烏現裂縫？20大之後

黎保利律師為華裔客人爭權益超過30載！

【紐約訊】

黎保利律師事務所於1992年在紐約華埠永發大廈成立，30多年來，在為華人爭取人身傷害索賠領域樹立了卓越的聲譽。黎保利致力於為華人客戶提供與美國任何其它大型律師事務所同等品質的服務。

現在黎保利律師的法律大團隊有10多名律師(其中7名被同業譽為超級律師或明日之星律師)，此外還有10多名經驗豐富精通英語、普通話、粵語、福州話和台山話的法律助理。黎保利律師的主要服務對像為華人移民社群的個人和公司客戶，為因醫療過失、產品缺陷、建築施工事故、汽車事故以及工作與生活中的各類事故而受到嚴重傷害的委託人提供法律服務。也提供商業訴訟方面的代理和諮詢服務。

黎保利在華人社群的牢固地位來自於他們忠誠的服務和對所提供的法律和諮詢服務負責到底的態度。黎保利充分顧及委託人的每一個需求，千方百計為客戶提供幫助，以替客戶在可能的範圍內獲取最高的人身傷害賠償而聞名，以與客戶建立「夥伴」關係為榮，與客戶保持聯絡，讓客戶能隨時獲得協助。他們理解客戶的目標，同時也讓客戶充分瞭解為達到其目標而將採取的方法。

執業範圍

黎保利大律師團隊只專精意外傷害和人身傷害訴訟 (不受理刑事、離婚、移民、房地產契約或其他非索賠案件)。主要承接因汽車事故、施工事故、醫療過失、產品缺陷和場所內事故而造成人身傷害或死亡的案件。黎保利已成功地為多起人身傷害案客戶獲得百萬美元的賠償。在人身傷害領域的廣博知識和豐富訴訟經驗為他們在華人社群贏得了崇高的聲譽。無數報章報道了他們多年來為遭受事故傷害的華人雇工和移民成功爭取賠償的事例。

只作為傷者的代表律師

黎保利全力為客戶提供專業的、有針對性和人性化的法律服務。律師讓客戶及時瞭解案件的進展情況。客人可致電與我們的律師或律師助理交談。如果律師或助理當時無法接聽電話，您會在第一時間收到他（她）的回電。傷者或的傷者代理人在將案件委託給我們後會及時收到我們的進展通報。

黎保利在訴訟準備過程中投入必要的時間和財力，但同時竭力避免不必要的花費，不向客戶收取秘書或加班費用。

保險糾紛

黎保利律師承接個人、企業和家庭的人身傷害、火災、水災和（或）失竊保險糾紛案，以及與一般責任險、汽車險和職業責任險有關的保險給付和額度糾紛。

複雜商業訴訟

黎保利律師為商業和企業糾紛提供法律代理服務。他們與客戶面對面地商談來制訂策略，使客戶以最直接和經濟的方式達到他們的爭議解決目標。

黎保利律師事務所（CAESAR and NAPOLI, P.C.）的地理位置十分優越，位於紐約市百老匯大街233號23層(233 Broadway, Suite 2348)，在市政府對面，毗鄰唐人街，鄰近所有紐約縣法院。 免費查詢電話：1-888-620-3888。緊急熱線：888-988-0247 (中英)，網站：www.libaolilaw.com.

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