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戰爭中尋找失蹤父親 星雲大師12歲意外出家

記者 陳宛茜 ／台北即時報導
佛光山開山宗長星雲大師，當年是在戰爭中尋找失蹤父親意外出家。(本報系資料照)
佛光山開山宗長星雲大師，當年是在戰爭中尋找失蹤父親意外出家。(本報系資料照)

星雲大師是佛光山開山宗長，但他當年出家卻是巧合與意外，也可以說是命運的安排。在紀念七七事變的專書「我們生命裡的七七」中，星雲大師撰寫他出家的故事，透露他是在尋找失蹤父親的路上，因為好奇駐足觀看軍隊排練，卻意外遇上了彌光法師，人生道路從此轉向。

七七事變發生時，星雲大師剛滿10歲，同年12月，他扛著兩條棉被加入逃亡行列；兩個月後，他回到家鄉揚州江都。他在書中回憶，剛回到殘破家園時，發現家中兩隻小狗竟長壯了，原來牠們吃了死屍。當年小孩聚在一起，還會以數死屍當做最刺激的遊戲。

戰爭改變了星雲大師的一生。12歲時，他隨母赴南京，尋找戰爭中失蹤的父親。當時星雲父親出外經商，在劫難中到底生死存亡如何，至今依然不得而知。星雲和母親走遍京滬一帶，始終沒找到父親下落。途經棲霞山看見廣場上有一支軍隊正進行操練。星雲一時好奇駐足觀看，突然身邊出現棲霞山知客彌光法師。法師問他：「小朋友，你要出家嗎？」

為了專心看軍隊操練，星雲大師點頭：「要啦！」星雲事後回憶，他從小受到外婆影響，早有信佛、拜佛的習慣，尤其看到出家人的威儀莊嚴，總是心生羨慕，所以潛在意識裡聽到「出家」兩個字，來不及思索就回答說：「要啊！」

答應之後，星雲表示出家要取得父母的同意，他把母親帶到師父面前。當時師父告訴星雲母親，將來會怎麼樣栽培星雲，星雲的未來會如何成長、如何有前途等等。說得母親也動了心，同意讓星雲出家。第二天，也就是1938年2月初一，星雲大師正式剃度出家。

星雲大師

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