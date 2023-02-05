台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍男女軍官營內親密影片案愈演愈烈，事件女主角經此打擊已萌生退意。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

台灣陸軍男女軍官營內親密影片案愈演愈烈，繼日前主要正面影片遭曝光後，後續又傳出其他角度的版本。軍方憂心女方迭遭打擊，除已將她調離原單位赴高司安置外，也安排多名女性同儕平時陪同輔導，目前仍持續在營工作。據了解，這名女軍官是軍校自費生，是畢業後自願簽下志願役服役3年，期限至今年7月為止，經此打擊已萌生退意。

據指出，影片中兩名男女軍官均已向警方報案，調查鎖定當時私人手機 在營接受MDM管制程式灌錄時是否造成影片外流。

軍方指出，此案涉及違反兩性營規，涉案男女軍官都將面臨行政處分與汰除檢討。至於影片如何外流，軍方尊重警方調查。

對於案中女方的處遇，據了解軍方案發後即將男女雙方調離原單位，女方情緒望似穩定冷靜，但軍方仍高度關心，安排她至高司任職保護，由多名同寢室女性軍官陪同，並派遣心輔人員輔導掌握。

日前傳其因此案而關閉的Instagram社群 帳號重開，不吝公開私生活「辣照」。但據軍方指出，所謂重開的帳號都是盜圖者所為，當事者並未重開Instagram帳號。而近日又有疑同一批、其他角度的春宮影片流出，當事者已向承辦警方反應，提告要求追溯來源，傳鎖定男方手機在營內灌錄MDM程式時可能為洩漏管道。

據了解，這名女官來自單親家庭，自幼由祖父母撫養長大，個性獨立，是以自費生身分就讀軍校，並簽下3年志願役到基層部隊服役，期限3年，至今年7月到期。而經此打擊，她並不企求能續留部隊，作好離開軍旅生涯準備，但會透過司法途徑尋求公道，確保權益。