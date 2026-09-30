Bowers Museum青年大使計畫 培養高中生成為文化推廣新世代

為培養年輕世代對藝術、歷史與文化的熱情，Bowers Museum持續推動「Junior Ambassadors（青年大使）」計畫，透過博物館專業導覽培訓、公開演說及志工服務，協助高中學生提升表達能力、建立自信，並深入認識世界文化與藝術典藏，為未來升學及職涯發展奠定基礎。

青年大使計畫指導老師Rhonda Nalisnik表示，該計劃由鮑爾博物館資深講師團隊指導，學生接受公開演說、博物館導覽、故事敘述、研究與寫作等專業訓練，並選擇展覽主題深入研究三件展品，完成兼具知識性與互動性的導覽解說，學習如何與不同年齡層的觀眾交流，將藝術與歷史故事以生動方式分享給民眾。在計劃的成效良好，目前規劃推廣至橙縣各高中。

https://youtu.be/50XcBnW-KEA?is=WXNKwAyhtmHMPWp_

完成培訓後，學生利用週末時間擔任博物館志工，向參觀民眾介紹展覽內容，所有服務時數均可列入高中社區服務時數，並有機會持續參與不同展覽的導覽工作，累積豐富的文化推廣經驗。

參與計畫的四位青年大使 Zoe Chia、Isabel Chang、Deven Soni 及 Edison Hsu 接受訪問時一致表示，這段經歷遠遠超出一般志工服務的收穫。四人都坦言，加入計畫前面對陌生人說話都會緊張，甚至害怕站在眾人面前發言，但透過導覽員老師耐心指導與一次次實際練習，不僅克服了害羞與膽怯，更學會如何有條理地介紹藝術作品，與觀眾自然互動，也建立了自信。

學生們表示，研究文物的過程讓他們接觸到不同文明與文化背景，學會從歷史、藝術及社會角度思考，不但拓展國際視野，也提升研究、寫作及表達能力。他們相信，這些經驗不僅有助於未來申請大學，也能展現自己對社區服務、文化學習及領導能力的投入，成為申請資料中相當具有特色的一部分。

鮑爾博物館表示，青年大使計畫是由前董事長施劉秀枝創建十餘年，不只是培養博物館志工，更希望啟發年輕世代對藝術與文化的熱情，鼓勵學生主動學習、勇於表達，並透過服務社區建立責任感，培育未來文化推廣者及博物館專業人才。隨著計畫持續推動，博物館也期待吸引更多優秀青年加入，讓文化教育向下扎根，建立博物館與社區更緊密的連結。