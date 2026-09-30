我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女赴夏威夷團建被ICE捕 法院：原本不是抓她

美中600億元商品降關稅沒時間表 年終購物季恐等不到

Bowers Museum青年大使計畫 培養高中生成為文化推廣新世代

洛杉磯

為培養年輕世代對藝術、歷史與文化的熱情，Bowers Museum持續推動「Junior Ambassadors（青年大使）」計畫，透過博物館專業導覽培訓、公開演說及志工服務，協助高中學生提升表達能力、建立自信，並深入認識世界文化與藝術典藏，為未來升學及職涯發展奠定基礎。

青年大使計畫指導老師Rhonda Nalisnik表示，該計劃由鮑爾博物館資深講師團隊指導，學生接受公開演說、博物館導覽、故事敘述、研究與寫作等專業訓練，並選擇展覽主題深入研究三件展品，完成兼具知識性與互動性的導覽解說，學習如何與不同年齡層的觀眾交流，將藝術與歷史故事以生動方式分享給民眾。在計劃的成效良好，目前規劃推廣至橙縣各高中。

https://youtu.be/50XcBnW-KEA?is=WXNKwAyhtmHMPWp_

完成培訓後，學生利用週末時間擔任博物館志工，向參觀民眾介紹展覽內容，所有服務時數均可列入高中社區服務時數，並有機會持續參與不同展覽的導覽工作，累積豐富的文化推廣經驗。

參與計畫的四位青年大使 Zoe Chia、Isabel Chang、Deven Soni 及 Edison Hsu 接受訪問時一致表示，這段經歷遠遠超出一般志工服務的收穫。四人都坦言，加入計畫前面對陌生人說話都會緊張，甚至害怕站在眾人面前發言，但透過導覽員老師耐心指導與一次次實際練習，不僅克服了害羞與膽怯，更學會如何有條理地介紹藝術作品，與觀眾自然互動，也建立了自信。

學生們表示，研究文物的過程讓他們接觸到不同文明與文化背景，學會從歷史、藝術及社會角度思考，不但拓展國際視野，也提升研究、寫作及表達能力。他們相信，這些經驗不僅有助於未來申請大學，也能展現自己對社區服務、文化學習及領導能力的投入，成為申請資料中相當具有特色的一部分。

鮑爾博物館表示，青年大使計畫是由前董事長施劉秀枝創建十餘年，不只是培養博物館志工，更希望啟發年輕世代對藝術與文化的熱情，鼓勵學生主動學習、勇於表達，並透過服務社區建立責任感，培育未來文化推廣者及博物館專業人才。隨著計畫持續推動，博物館也期待吸引更多優秀青年加入，讓文化教育向下扎根，建立博物館與社區更緊密的連結。

上一則

房市變天 全美每5套掛牌房就有1套降價 創8年同期新高

下一則

老人送急診別只顧著等 這5件事家屬要知道

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16
駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，製作正式雲端邀請卡。圖為正式邀請卡，上頭完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。（駐洛杉磯經文處）

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

2026-09-29 14:50
27歲中國移民Dixuan Li因擔心宗教迫害離開中國，在美國結婚後，卻於今年5月在德州住處外遭移民執法人員帶走。（GoFundMe截圖）

新婚華女出門健身遭ICE帶走 害怕遣返中國只因...

2026-09-25 15:32

超人氣

更多 >
嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福
黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？