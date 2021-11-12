LA Voice「世界好聲音」活動開跑 歌唱愛好者別錯過

LA Voice「世界好聲音」活動報名開跑，將於2021年12月11日舉行複賽，2022年12月19日舉行決賽。（本報資料）

LA Voice「世界好聲音」自2013年開辦以來，不論是年節展的舞台，還是拉斯維加斯的PK戰場，都在美國 華人圈獲得了一定的影響力，歷年來的參賽選手來自美國各州，優勝歌手除了獲得豐厚的獎金和表演機會外，還與唱片公司簽約。LA Voice成為歌唱愛好者邁入職業歌手的優質平台。

2015年，NBC美國國家廣播電視公司，「美國達人秀」電視節目製作團隊，進駐世界好聲音的賽場，邀請好聲音前10位入圍 者，在當年達人秀洛杉磯 海選中優先試鏡。

2017年，東方衛視“聲動亞洲”的亞洲區總決賽至尊之星、家喻戶曉的流行歌手Shila，以及電視劇《我的前半生》的主題曲作家王宗賢等大咖，紛紛擔任LA Voice評審，並從選手中擇優簽約，第一屆的冠軍歌手洪彥維，在2021年也在台灣 發單曲唱片了。

2018年，LA Voice的舞台搬到了拉斯維加斯，選手們在更專業、更宏偉的世界級表演廳一決高下，體驗和感受真正歌手表演的意境和環境。

2021年，在城市的重新開放後，我們結合更多的年輕朋友，攜手走出陰霾的心情，放聲高歌，一起來迎接LA Voice的第九年，要讓更多人知道世界好聲音，要讓LA Voice的聲音更響亮！

目前已有多名選手火熱報名中！唱出自我，唱出未來！優秀歌手將有機會被知名經紀人選中簽約台灣知名經紀公司，另外也可獲得與知名歌星同台演出的機會！

2019年選手大合照。（本報資料）

海選 Online election

參賽視頻可發送至：[email protected] 上傳時間2021年即日~2021年12月5日，同時進行網路裁判海選。12月6日報紙公佈Top 40進入複賽名單

上傳內容：一首完整歌曲，不限語言和風格

複賽 Semi final：2021年12月11日（六）下午2點 地點：洛杉磯 通過裁判海選投票 產生的40位選手參加複賽。

歌手準備一首能展現聲線和曲風的歌曲，評委將現場點評和評選晉級前20。

總決賽 Finals：2022年12月19日（日）下午2點 地點：洛杉磯

LA Voice「世界好聲音」自2013年開辦以來，歷年均獲熱烈迴響。

通過複賽的Top40位選手，在決賽當天舞台上宣佈進入總決賽的20位學員歌手名單，20位學員歌手準備一首能展現聲線和曲風的歌曲，進行決賽。評委將現場點評和評選晉級前3名。評選特殊獎項：最佳台風獎，最具潛力獎，最強人氣獎（網路＋現場票數），最佳服裝獎等等。

（備註：參加複賽和總決賽的選手，將有機會被邀請參加世界日報主辦活動的舞台表演，推薦給娛樂製作公司，唱片公司。）

報名條件Registration Criteria:

15歲至39歲，只要你認為自己有一幅好嗓子，只要你熱愛音樂，LA Voice的舞台都期望你能來唱出自己的好聲音！