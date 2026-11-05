布碌崙日落公園凌晨大火釀6死多傷 華裔住戶緊急撤離

火災發生的大樓前座燒得焦黑。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟華人兩層公寓5日凌晨發生一起致命火災，造成六死多傷，遇難者相信都是華裔；此外，隔鄰兩棟樓宇也部分遭到燒毀，多名華裔住戶目前已經撤離至安全區域，針對這起火災發生的原因仍在調查中，但火源盛傳與鋰電池和房屋電線老舊有關，尚待市消防局公布詳情。

市消防局稱，大火發生在門牌號為58街653號的華人住宅，這是一棟地面兩層，地下一層的建築樓；大火發生於凌晨1時30分左右，到凌晨1時46分已升級為二級火災，並蔓延到旁邊的655號住宅、到凌晨2時10分，大火升級為三級火災。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市消防局第一副局長弗林(Daniel Flynn)在大火後便召開記者會，指出大火造成六名成人死亡，當中四人當場便喪命，兩人在送到醫院後不治，另三名消防員、兩名警察在過程中受傷，目前包括案發樓、以及隔鄰樓的至少八人，已在美國紅十字會的幫助下被撤離至安全區域。

消防員在四分鐘內便抵達現場救火，約200個消防員到場急救，用時約一個小時多便將火勢控制住；直到早上8時左右，仍有大批消防員在案發現場調查、清理火災廢墟，並走進隔鄰樓宇、甚至案發公寓樓對面的住戶處詢問並調查，而火災發生的樓宇前座已嚴重燒毀、整片焦黑，現場仍可嗅到濃烈的焦臭味。

據住在附近的一名華裔青年表示，約凌晨1時30分左右便聽到有人大喊「著火了」，他便衝出街查看，用手機拍攝下猛烈的火勢，「真的沒有多少時間反應，我們站在外面看都感覺(火勢)很快」，熊熊烈火不出幾分鐘便吞噬整個前樓，大量濃煙不斷向上竄升。

他表示消防員到場後其實很快便將前座的火勢撲滅，但樓內的火勢太大，一下子又竄了出來；他原以為樓內的人都僥倖逃出，卻不想期間看到消防員抬著幾個裹屍袋出來，「就感覺很悲痛，沒想到還是死了人。」

一名居住在案發樓對面的華人男子則表示，他當下透過自家的窗口看見對面的烈火，之後便出門查看情況，過程中急救人員曾將一名華裔老嫗和中年男子抬到他家門口前，進行心肺復甦，所幸得救，「他們光著腳、臉上都是黑黑的，看起來是被煙燻到所以人悶悶的。」

據居住在657號的林女士介紹，她大概是凌晨1時50左右從睡夢中被驚醒後，出門後才發現鄰居的房子著了大火，她說當時火焰竄得很高，很嚇人，她從來沒有見過這種場面；她感到慶幸的是，當時一點風都沒有，所以大火只蔓延到左右旁邊一棟住宅，但凡有一點風，後果不堪設想。

截止目前，對火災的起因有多種說法。據附近居民陳先生介紹，這是一處出租房，火災是住戶不慎處理牆上的電線插頭引起的。也有人指出，住戶內住著有一名外賣郎，猜測電動車鋰電池是這次火災的元兇。

但據一名社區人士透露，火災發生的內情可能更為複雜；據其所知，早在案發前該棟樓的二層租客便向二房東反映電線短路起火、閃現火光，二房東請來修理員後以為已修好，卻在深夜裡再度起火。火災起因眾說紛紜，但曼達尼表示市消防局正在進行全面調查中，一定會給出一個交代。

市議員莊文怡、州參議員陳學理、以及剛在普選中打敗陳學理的民主黨候選人謝曉瓊等人，都在現場了解情況；莊文怡和陳學理表示，受害災民若需要任何幫助，隨時向他們的辦公室聯繫，將會盡全力提供協助。

火災發生的大樓前座燒得焦黑。(記者顏潔恩╱攝影)