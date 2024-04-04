紐約大乘寺下院4/28辦三時繫念祈福超渡法會

恭請明本蘭惹住持主法

清明時節慎終追遠。紐約大乘寺下院將於4月28日(星期日)舉行三時繫念祈福超渡法會，恭請明本蘭惹住持慧聰法師主法，有情無情同登法界，有形無形同歸極樂，冥陽兩利，歡迎民眾報名參加。

一般人對佛教舉辦的三時繫念法會，大部份都不甚了解，已經學佛的在家居士們，若是參加法會者，大概只知這樣會受到諸佛菩薩的加持護佑，或是藉此法會因緣超度祖先親人等，自己也認為這樣是跟大眾結善緣的機會，他們所知也僅此而已，甚至有些出家人對於佛事、法會也持不認同的立場，那麼沒有信仰佛教的人，或是其他宗教的人士，往往還加以批評鄙視這種只是趕經懺謀生的行為，這是對佛教法會、佛事是一種很大的誤解。

紐約大乘寺特邀慧聰法師於四月底舉行一場三時繫念法會，為以正視聽，特別安排慧聰法師於4月27日早上10時至11時半，開示三時繫念要義，讓參與者了解法會殊勝的意義及正確的觀念，在法會當中隨文入觀，深入法義，以真正得到參加法會的大利益。

慧聰法師原籍台灣省花蓮縣，於1991年8月1日受戒出家、1992年6月美國西來寺受具足戒。佛光山北海道場男眾學部專修部、百丈山力行禪寺·佛教解脫道研修所畢業及中國東方佛教研究部結業。並先後為佛光山北海道場男眾學部訓導主任、佛光山北海道場住持、佛光山總本山住持辦公室主任(頭單書記)·花蓮百丈山力行禪寺首座和尚·桃園佛教蓮社住持、美國紐約莊嚴寺方丈(住持) ·法界衛視台講師、佛教衛視慈悲台講師、澎湖潮音寺導師、台中法華山三寶居導師、馬來西亞(亞比)彌陀寺導師，現任創建台灣三峽明本蘭若並擔住持2016至今。

三時繫念乃元朝中峰明本禪師之著作，中峰明本禪師是元代頗負盛名的詩僧，留下的詩文很多，如歌偈、送別酬、對詩。中峰明本禪師的著述、詩文及法語等，包括清規、語錄、儀軌釋經等，分別收錄於《天目中峰和尚廣錄》、《天目明本禪師雜錄》，另外著名之淨土儀軌則分別為《三時繫念佛事》、《三時繫念儀範》，中峰明本之著作至今仍為學佛者之重要指南。三時繫念法會內容由誦經、持名、開示、行道、懺悔、發願、唱讚以七項內容，它是禪淨融通極品之著作。中峰明本融合與會通禪淨之思想，主張禪即淨土之禪，淨土乃禪之淨土，淨土心也，禪亦心也，證一而名二也，一門深入而證悟，能了達禪淨之真實義。參禪要了生死，念佛修淨土亦了生死，因此二者之修行目的是相同，無所差異，故亦無必要爭議。中峰明本之禪淨融通思想，來自永明延壽之「一心為宗」而啟發，依《宗鑑錄》之序曰：「舉一心為宗，照萬法如鏡。」永明延壽是禪宗五家之一的法眼宗僧人，屬於淨土三系之慈愍流，其主張禪淨雙修之念佛禪。

三時繫念也是理事圓融的法門，例如誦經、持名、懺悔、發願、唱讚，這是屬於事修，而開示內文以及行道這是屬於理修，如此理事雙運，才是圓滿的法門。如果參與法會又能領悟三時繫念的內文意義，又能身體力行，如此自己必然可以得到利益，眾亡靈亦能得解脫，這是一件兩全其美之事。三時繫念的內文，平常也可拿來抄寫、觀修、應用，如此同樣可以得到解脫，而去除煩惱、執著、真正能得大自在。

三時繫念祈福超渡法會於4月28日(星期日)上午8：30至16:50在紐約大乘寺下院舉行，儀式流程：08:30-09:00 參加者報到，09:00-10:45 三時繫念第一時、11:00-12:00 佛前大供、12:00-13:30 午齋/休息、13:30-14:45 三時繫念第二時、15:00-16:50三時繫念第三時/圓滿結束。報名請洽(212)925-8787轉分機108或逕自前往紐約大乘寺下院(133 Canal Street, New York, NY 10002)。