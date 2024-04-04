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紐約皮草公司香港工廠圍攏資金 樣品衣4/6-4/8喜來登酒店7樓大甩賣

紐約訊
紐約皮草公司2024樣品大甩賣。
紐約皮草公司2024樣品大甩賣。

華人經營的老字號「紐約皮草皮衣專賣店」，一年一度的香港工廠圍攏資金樣衣拍賣活動，將於4/6-4/8連續三天在法拉盛喜來登酒店7樓舉辦。今年應僑胞要求，提早於上午9點開始，至下午7點結束；特價樣品衣包括新款頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起（原價$4000）。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好、價優，深受華人喜愛。該公司的皮草皮衣行銷全世界精品百貨公司，位於紐約的專賣店主要是製作尺吋較小的樣衣。此次展銷全是2024年新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方；袖子有三分袖、五分袖和七分袖，既有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式。

紐約皮草皮衣專賣店選擇北美和北歐的皮草原料，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術、義大利的染色技術，成衣的做工和品質都是上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，因為是批發所以價格低廉。紐約皮草公司生產的貂皮系列採用美國最著名的傳奇水貂；美國養殖貂的貂毛在國際上舉足輕重，因其毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、舒適保暖。

紐約皮草皮衣公司專營義大利綿羊男女時裝皮衣，採用頂級義大利皮，柔軟舒適。該公司自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素，不論是超薄型、超短型、中長型還是加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。歡迎舊雨新知把握一年一次的難得機會，先到先選。展銷地點：法拉盛喜來登酒店7樓，135-20 39th Ave., Flushing (酒店入口在39大道上,近王子街)，近７號地鐵站；展銷時間：上午9時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。

紐約皮草公司2024樣品大甩賣。
紐約皮草公司2024樣品大甩賣。

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